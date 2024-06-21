Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Pemain Keturunan Indonesia Virgil van Dijk Ogah Pakai Nama Belakang sang Ayah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |12:30 WIB
Alasan Pemain Keturunan Indonesia Virgil van Dijk Ogah Pakai Nama Belakang sang Ayah
Virgil van Dijk memilih tak menggunakan nama marganya di jersey (Foto: Reuters/Annegret Hilse)
ALASAN pemain keturunan Indonesia Virgil van Dijk ogah pakai nama belakang sang ayah menarik untuk diulas. Sebab, ia memilih menggunakan nama marga sang ibu!

Seperti diketahui, bagi pemain Eropa mereka akan menggunakan nama belakangnya sebagai nama di jersey. Contohnya, seperti Kylian Mbappe yang menggunakan nama ‘Mbappe’ di jerseynya.

Virgil van Dijk

Akan tetapi, hal ini berbeda dengan kapten Liverpool dan juga Timnas Belanda, Virgil van Dijk. Pemain kelahiran Breda, 8 Juli 1991 ini lebih memilih untuk menggunakan nama depannya, yakni Virgil, di jerseynya.

Seperti pada jersey Timnas Belanda di Euro 2024 ini, ia kembali menggunakan nama Virgil pada jerseynya dan bukan van Dijk. Ternyata, pemain berdarah keturunan Indonesia ini punya alasan tersendiri dan berhubungan dengan masa kelam saat kecil.

Ya, ayahnya meninggalkan Virgil beserta ibu dan saudaranya puluhan tahun lalu. Hal ini diungkapkan sang paman dalam sebuah wawancara bersama media setempat.

"Ayahnya berpisah dengan ibu dan ketiga anaknya, termasuk Virgil. Sebenarnya ayahnya tidak ada selama bertahun-tahun yang penting dan ibunyalah yang menjadi pahlawan sebenarnya dalam cerita ini,” kata Fo Sieeuw, dikutip dari Daily Mail, Jumat (21/6/2024).

Lebih lanjut, pria berdarah Suriname itu menjelaskan penyebab sang ayah meninggalkan Virgil beserta ibu dan saudaranya adalah karena menikah lagi. Akan tetapi, wanita barunya sangat mendominasi. Alhasil, ia tak memiliki kesempatan bertemu anak-anaknya.

