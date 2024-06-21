Euro 2024: Luciano Spalletti Jujur Akui Timnas Italia Kalah Kelas dari dari Timnas Spanyol

GELSENKIRCHEN - Pelatih Timnas Italia, Luciano Spalletti, menyatakan timnya kalah kualitas dari Timnas Spanyol sehingga takluk dengan skor 0-1 dalam fase Grup B Euro 2024. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Jerman, Jumat (21/6/2024) dini hari WIB.

Spalletti mengatakan Timnas Spanyol sangat layak meraih kemenangan atas timnya dalam laga itu. Oleh dikarenakan, La Roja bermain cukup baik ketimbang Italia.

"Ini adalah hasil yang pantas mereka dapatkan, melampaui selisih satu gol saja. Mereka pantas memenangkannya," kata Spalletti dilansir dari Tuttomercato, Jumat (21/6/2024).

Mantan pelatih Napoli itu mengatakan Timnas Italia cukup kesulitan memberikan perlawanan terbaik kepada Spanyol. Sebab, Alvaro Morata dan kawan-kawan sangat mendominasi permainan.

"Kami tidak pernah terlibat dalam pertandingan kecuali dua puluh menit terakhir. Kami tidak pernah mampu menciptakan situasi dalam konteks pertandingan," terang Spalletti.