HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Euro 2024: Luciano Spalletti Jujur Akui Timnas Italia Kalah Kelas dari dari Timnas Spanyol

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |09:28 WIB
Euro 2024: Luciano Spalletti Jujur Akui Timnas Italia Kalah Kelas dari dari Timnas Spanyol
Luciano Spalletti mengakui Timnas Italia kalah kelas dari Timnas Spanyol di Euro 2024 (Foto: Reuters/Bernadett Szabo)
A
A
A

GELSENKIRCHEN - Pelatih Timnas Italia, Luciano Spalletti, menyatakan timnya kalah kualitas dari Timnas Spanyol sehingga takluk dengan skor 0-1 dalam fase Grup B Euro 2024. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Jerman, Jumat (21/6/2024) dini hari WIB.

Spalletti mengatakan Timnas Spanyol sangat layak meraih kemenangan atas timnya dalam laga itu. Oleh dikarenakan, La Roja bermain cukup baik ketimbang Italia.

Timnas Spanyol vs Timnas Italia

"Ini adalah hasil yang pantas mereka dapatkan, melampaui selisih satu gol saja. Mereka pantas memenangkannya," kata Spalletti dilansir dari Tuttomercato, Jumat (21/6/2024).

Mantan pelatih Napoli itu mengatakan Timnas Italia cukup kesulitan memberikan perlawanan terbaik kepada Spanyol. Sebab, Alvaro Morata dan kawan-kawan sangat mendominasi permainan.

"Kami tidak pernah terlibat dalam pertandingan kecuali dua puluh menit terakhir. Kami tidak pernah mampu menciptakan situasi dalam konteks pertandingan," terang Spalletti.

Halaman:
1 2
      
