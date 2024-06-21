Bojan Hodak Ungkap Alasan Persib Bandung Perpanjang Kontrak Alberto Rodriguez

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membeberkan alasannya memperpanjang kontrak Alberto Rodriguez. Setidaknya, bek asal Spanyol itu akan tetap bersama Maung Bandung di Liga 1 2024-2025.

Hodak mengatakan kontrak Rodriguez harus diperpanjang lantaran pemain yang menempati posisi center bek itu turut membantu Persib menjadi juara Liga 1 2023-2024. Hal itu sudah seperti sebuah hadiah.

“Andai klub menjadi juara maka kontrak dia secara otomatis akan diperpanjang,” kata Hodak, dikutip Jumat (21/6/2024).

Selain itu, ia melihat bek bernomor punggung 22 itu juga bermain sangat baik bersama Persib. Kebangkitan terlihat jelas pada paruh kedua Liga 1 2023-2024.

“Ketika pertama tiba, mungkin dia mengalami masalah, karena klub bermain dengan gaya yang berbeda dalam bertahan. Dan juga mungkin dia butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi itu alasannya di awal dia tidak terlalu bagus. Tapi di putaran kedua dia sangat bagus,” beber Hodak.

Ya, bersama Nick Kuipers, Rodriguez menjadi benteng pertahanan Persib yang sangat kokoh. Kolabroasio keduanya mampu membawa Pangeran Biru menjadi tim kedua yang mengalami kebobolan paling sedikit di babak reguler series.