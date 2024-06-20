6 Pemain Top yang Gagal Cetak Gol di Piala Eropa, Nomor 1 Jagoan Piala Dunia!

Thomas Muller termasuk jajaran pemain top yang belum pernah cetak gol di Euro! (Foto: Reuters/Leonhard Simon)

BERIKUT enam pemain top yang gagal cetak gol di Piala Eropa. Menariknya, dua dari enam nama tersebut merupakan top skor di Piala Dunia!

Piala Eropa atau UEFA Euro tengah berlangsung di Jerman. Sebanyak 24 negara bersaing memperebutkan trofi Henri Delaunay yang saat ini dipegang oleh Timnas Italia selaku juara bertahan.

Tentu, menarik untuk mengulas pemain-pemain top yang ternyata tak pernah mencetak gol di Euro. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini

6 Pemain Top yang Gagal Cetak Gol di Piala Eropa

6. Nicolas Anelka





Pemain satu ini masuk dalam skuad Timnas Prancis yang juara Euro 2000 di Belanda-Belgia. Celakanya, Anelka sama sekali tidak mencetak gol sepanjang turnamen itu.

Eks Arsenal itu tidak dipanggil pelatih untuk Euro 2004. Ketika kembali ke skuad pada Euro 2008, Anelka malah kembali paceklik gol!

5. David Beckham





Pemain satu ini punya catatan setidaknya mencetak satu gol di tiga gelaran Piala Dunia yakni pada 1998, 2002, dan 2006. Namun, Beckham malah tidak pernah masuk papan skor di ajang Euro!

Padahal, pesepakbola kelahiran London itu tampil di Euro 2000 dan 2004. Beckham punya kesempatan mencetak gol di perempatfinal Euro 2004 melawan Timnas Portugal. Sayangnya, ia gagal mengeksekusi tendangan penalti!

4. Andres Iniesta





Pemain satu ini merupakan pahlawan kemenangan Timnas Spanyol di final Piala Dunia 2010. Iniesta mencetak gol kemenangan di extra time dan selebrasinya cukup ikonik hingga hari ini.

Akan tetapi, legenda Barcelona itu ternyata tidak pernah mencetak gol sepanjang keikutsertaan di Euro! Untungnya, Iniesta mampu dua kali juara bersama Spanyol pada 2008 dan 2012.