HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Negara yang Lolos 16 Besar Euro 2024: Timnas Jerman Jadi yang Pertama!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |05:11 WIB
Daftar Negara yang Lolos 16 Besar Euro 2024: Timnas Jerman Jadi yang Pertama!
Timnas Jerman lolos ke babak 16 besar Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR negara yang lolos 16 besar Euro 2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Hingga Euro 2024 memasuki matchday kedua fase grup, hanya Tim Nasional (Timnas) Jerman yang baru mengunci tiket ke 16 besar.

Ya, Jerman resmi menjadi tim pertama yang merebut tiket ke 16 besar Euro 2024. Namun, itu adalah hal yang wajar mengingat Jerman berada d Grup A dan matchday kedua fase grup memang baru hanya Grup A dan Grup B saja yang tampil.

Jerman sendiri bisa lolos ke 16 besar berkat hasil laga Skotlandia vs Swiss. Sebab laga Grup A yang baru saja berakhir pada Kamis (20/6/2024) dini hari WIB tersebut, Skotlandia dan Swiss berakhir sama kuat 1-1.

Hasil imbang antara Skotlandia vs Swiss sangat menguntungkan Timnas Jerman. Sebab Jerman yang kini bertengger di puncak klasemen Grup A dengan 6 poin, sudah dipastikan takkan terpental dari posisi dua besar.

Timnas Jerman

Meski Jerman sudah mengunci satu tiket ke babak 16 besar, persainga di Grup A masih sangat ketat. Sebab Skotlandia, Swiss, dan Hungaria masih berkesempatan menemani Jerman ke fase gugur.

Perlu diingat, Piala Eropa 2024 juga menarapkan peringkat tiga terbaik untuk lolos ke 16 besar. Jadi, hanya dua tim teratas dari masing-masing grup serta empat peringkat tiga terbaik yang bisa melanjutkan persaingan di Euro 2024.

Halaman:
1 2
      
