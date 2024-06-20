Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Lolos AFC Champions League 2 2024-2025 Tanpa Playoff!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |11:54 WIB
Persib Bandung akan mewakili Indonesia di AFC Champions League 2 2024-2025 (Foto: Persib Bandung)
PERSIB Bandung dinyatakan lolos AFC Champions League 2 2024-2025 tanpa melalui playoff. Sebab, Indonesia mendapat jatah satu slot di fase grup.

AFC membagi dua kompetisi antarklub miliknya menjadi AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2 mulai 2024-2025. Keduanya menggantikan nama Liga Champions Asia dan AFC Cup.

Skuad Persib Bandung

Bisa dibilang, AFC Champions League 2 adalah AFC Cup. Mengingat Indonesia mendapat satu slot, maka jatah tersebut menjadi milik Persib Bandung selaku juara Liga 1 2023-2024.

Maung Bandung akan bersaing di Zona Timur AFC Champions League 2 2024-2025. Marc Klok dan kawan-kawan akan menghadapi klub-klub asal Asia Timur dan Tenggara.

Sejauh ini, Zona Timur sudah terisi 12 klub termasuk Persib. Mereka adalah Sanfreece Hiroshima (Jepang), Jeonbuk Hyundai (Korea Selatan), Zhejiang Profesional (China), Port FC (Thailand), Sydney FC (Australia), Selangor FC (Malaysia), Lee Man FC (Hong Kong), Eastern FC (Hong Kong), Kaya FC Iloilo (Filipina), Tampines Rovers (Singapura), dan Lion City Sailor FC (Singapura).

Empat kesebelasan lainnya akan berasal dari Vietnam (juara liga dan piala), Filipina, dan tim kalah di playoff Asian Champions League Elite Zona Timur. Itu artinya Persib bakal bertemu lawan-lawan sulit di Asia.

Halaman:
1 2
      
