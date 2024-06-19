Hasil Babak Pertama Timnas Jerman vs Hungaria di Euro 2024: Jamal Musiala Bawa Der Panzer Unggul 1-0

STUTTGART – Tim Nasional (Timnas) Jerman sementara unggul atas Hungaria di babak pertama matchday kedua Grup A Euro 2024, pada Rabu (19/6/2024) malam WIB. Bermain di Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, tim berjuluk Der Panzer itu tepatnya unggul 1-0 berkat gol dari Jamal Musiala di menit 22.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Jerman tampil beringas sejak awal pertandingan di babak pertama. Der Panzer -julukan Timnas Jerman- bermain efektif lewat serangan yang dimotori oleh Jamal Musiala, Ilkay Gundogan dan Florian Wirtz.

Namun demikian, Timnas Jerman belum bisa mencetak gol hingga pertandingan memasuki menit ke-15. Timnas Hungaria terlihat bermain cukup solid, akan tetapi kesulitan untuk membangun serangan.

Pada menit ke-22, Timnas Jerman akhirnya mampu mencuri keunggulan lewat tembakkan keras Jamal Musiala (22’). Pemain Bayern Muenchen itu berhasil membobol gawang Peter Gulacsi setelah menerima umpan pendek dari Gundogan.

Usai gol tersebut, Mighty Magyars -julukan Timnas Hungaria- berupaya mengembangkan permainan dengan umpan langsung ke depan. Pada menit ke-26, Dominik Szoboszlai nyaris mencetak gol lewat tendangan bebas yang akurat.

Akan tetapi, Manuel Neuer yang tampil perkasa mampu menepis tendangan keras itu. Memasuki pengujung babak pertama, Mighty Magyars sempat mencetak gol lewat Rolland Sallai. Namun, gol tersebut dianulir karena offside.