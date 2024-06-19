Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Jerman vs Hungaria di Euro 2024: Jamal Musiala Bawa Der Panzer Unggul 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |23:57 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Jerman vs Hungaria di Euro 2024: Jamal Musiala Bawa <i>Der Panzer</i> Unggul 1-0
Selebrasi Jamal Musiala usai cetak gol di laga Timnas Jerman vs Hungaria di Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

STUTTGART – Tim Nasional (Timnas) Jerman sementara unggul atas Hungaria di babak pertama matchday kedua Grup A Euro 2024, pada Rabu (19/6/2024) malam WIB. Bermain di Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, tim berjuluk Der Panzer itu tepatnya unggul 1-0 berkat gol dari Jamal Musiala di menit 22.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Jerman tampil beringas sejak awal pertandingan di babak pertama. Der Panzer -julukan Timnas Jerman- bermain efektif lewat serangan yang dimotori oleh Jamal Musiala, Ilkay Gundogan dan Florian Wirtz.

Namun demikian, Timnas Jerman belum bisa mencetak gol hingga pertandingan memasuki menit ke-15. Timnas Hungaria terlihat bermain cukup solid, akan tetapi kesulitan untuk membangun serangan.

Pada menit ke-22, Timnas Jerman akhirnya mampu mencuri keunggulan lewat tembakkan keras Jamal Musiala (22’). Pemain Bayern Muenchen itu berhasil membobol gawang Peter Gulacsi setelah menerima umpan pendek dari Gundogan.

Usai gol tersebut, Mighty Magyars -julukan Timnas Hungaria- berupaya mengembangkan permainan dengan umpan langsung ke depan. Pada menit ke-26, Dominik Szoboszlai nyaris mencetak gol lewat tendangan bebas yang akurat.

Timns Jerman vs Hungaria (UEFA)

Akan tetapi, Manuel Neuer yang tampil perkasa mampu menepis tendangan keras itu. Memasuki pengujung babak pertama, Mighty Magyars sempat mencetak gol lewat Rolland Sallai. Namun, gol tersebut dianulir karena offside.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661097/25-pemain-masuk-long-list-garuda-calling-langkah-awal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-cmt.webp
25 Pemain Masuk Long List Garuda Calling, Langkah Awal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/rafinha_resmi_meninggalkan_psim_yogyakarta_foto.jpg
Rafinha Resmi Tinggalkan PSIM Yogyakarta, Ini Klub Tujuannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement