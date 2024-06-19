Hasil Babak Pertama Timnas Kroasia vs Albania di Euro 2024: Luka Modric Cs Tertinggal 0-1!

HASIL babak pertama Timnas Kroasia vs Albania di Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kuqezinjte -julukan Timnas Albania- yang bermain efektif kini berhasil unggul 1-0.

Duel Timnas Kroasia vs Albania dalam lanjutan Grup B Euro 2024 digelar di Volksparkstadion, Hamburg, Jerman pada Rabu (19/6/2024) pukul 20.00 WIB. Gol semata wayang pada babak pertama ini dicetak oleh Qazim Laci pada menit ke-11.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Kroasia langsung tampil ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Mateo Kovacic dan Luka Modric bergantian menjadi motor serangan utama Vatreni -julukan Timnas Kroasia.

Namun begitu, serangan yang dibangun oleh Timnas Kroasia tidak efektif untuk membongkar pertahanan tebal Albania. Dengan skema 4-2-3-1, Kristjan Asllani dan kolega bermain solid dan mampu menggagalkan sejumlah serangan Kroasia.

Mereka juga mengandalkan serangan balik cepat untuk mengejutkan Vatreni. Hasilnya manis, The Reds and Blacks -julukan Timnas Albania- mampu mencuri keunggulan lewat tandukkan terukur Qazim Laci (11’).

Pemain Sparta Praha itu sukses memanfaatkan umpan manis yang dikirimkan Jasir Asani, Albania unggul 1-0. Setelah gol itu, Timnas Kroasia terus berupaya keras untuk membongkar pertahanan Albania.

Sayangnya, upaya Luka Modric dan kolega tidak membuahkan hasil hingga pengujung pertandingan babak pertama. Timnas Albania yang bermain efektif sukses mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum.