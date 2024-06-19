5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Melonjak Drastis Kelar Matchday Pertama, Nomor 1 Meroket 7 Posisi!

Berikut 5 negara peserta Euro 2024 yang ranking FIFA-nya melonjak di matchday pertama. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 5 negara peserta Euro 2024 yang ranking FIFA-nya melonjak drastis kelar matchday pertama akan diulas Okezone. Sejumlah tim meraih kemenangan di laga pembuka fase grup Euro 2024.

Hasil positif ini pun berefek kepada perbaikan posisi mereka di ranking FIFA Terbaru. Lantas, negara mana saja yang mengalami perbaikan posisi paling bagus di ranking FIFA Terbaru kelar matchday pertama Euro 2024?

Berikut 5 negara peserta Euro 2024 yang ranking FIFA-nya melonjak drastis kelar Matchday pertama:

5. Swiss (Naik 2 Posisi)





Skuad asuhan Murat Yakin naik 2 posisi dari peringkat 19 ke 17 dunia setelah menang 3-1 atas Hungaria di matchday pertama Grup A Euro 2024. Swiss Berpotensi melonjak lagi posisinya jika kembali menang atas Skotlandia di matchday kedua Grup A Euro 2024 yang berlangsung Kamis, 20 Juni 2024 dini hari WIB.

4. Slovenia (Naik 2 Posisi)





Slovenia naik 2 posisi dari peringkat 57 ke 55 dunia meski hanya mendapatkan hasil imbang di matchday pertama Grup C Euro 2024. Wakil Eropa Timur ini sanggup menahan tim kuat yang notabene juara Euro 1992, Denmark.

Selanjutnya Slovenia akan menghadapi Serbia di matchday kedua pada Kamis, 20 Juni 2024 pukul 20.00 WIB. Jika menang, ranking FIFA Slovenia bakal semakin terdongkrak.