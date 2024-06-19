Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Rafael Struick, Justin Hubner Sebut Sosok Ini sebagai Sahabatnya di Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |12:06 WIB
Bukan Rafael Struick, Justin Hubner Sebut Sosok Ini sebagai Sahabatnya di Timnas Indonesia
Justin Hubner saat menghalau pemain Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

BUKAN Rafael Struick, Justin Hubner sebut sosok ini sebagai sahabatnya di Timnas Indonesia. Siapa dia? simak ulasannya berikut ini.

Justin Quincy Hubner telah menjadi idola di kalangan pecinta sepakbola tanah air. Penampilan yang militan, garang, dan juga tangguh saat di atas lapangan menjadikannya sosok pemain yang diandalkan di skuad Timnas Indonesia.

Namun meski memiliki pembawaan yang sangat garang ketika bertanding, Hubner dikenal sebagai sosok yang ramah saat di luar lapangan. Tak ayal, ia jadi memiliki banyak teman terutama di dalam skuad yang dilatih oleh Shin Tae-yong.

Meski begitu, Justin Hubner mengaku memiliki sahabat paling dekat di skuad Timnas Indonesia. Berbicara dalam wawancara bersama Rudy Salim di channel Youtube Prestige Indonesia, pemain Cerezo Osaka ini rupanya tidak menyebut nama Rafael Struick.

Padahal keduanya terlihat sangat dekat. Dibanding Rafael Struick, Hubner lebih memilih Nathan Tjoe-A-On sebagai sahabatnya. Hal ini karena Nathan pernah satu kamar dengannya.

"Saya punya beberapa. Tentu saja Nathan (Tjoe-A-On). Di Piala Asia (U23), saya bersamanya di kamar" kata Justin Hubner saat ditanya soal sahabatnya di Timnas Indonesia.

