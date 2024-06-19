Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Kapten Paling Muda yang Tampil di Euro 2024, Nomor 1 Baru 23 Tahun!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |11:33 WIB
3 Kapten Paling Muda yang Tampil di Euro 2024, Nomor 1 Baru 23 Tahun!
Dominik Szoboszlai menjabat sebagai kapten Timnas Hungaria di usia 23 tahun (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain tercatat sebagai kapten paling muda yang tampil di Euro 2024. Hal ini membuktikan seberapa berpengaruhnya pemain-pemain tersebut di dalam tim kendati usia mereka yang masih muda.

Gelaran EURO 2024 memang tengah berlangsung di Jerman. Sebanyak 24 negara di Eropa saling beradu untuk memperebutkan gelar tim sepakbola terkuat di benua biru.

Namun di tengah gelaran turnamen sepakbola antar negara terbesar di Eropa itu, ada beberapa sejumlah fakta menarik yang tersaji. Salah satunya adalah menyoal kapten tim yang rata-rata peserta memiliki kapten yang telah berusia diatas 30 tahun.

Sebut saja Hakan Calhanoglu, kapten Timnas Turki yang berusia 30 tahun, Kevin De Bruyne dari Belgia juga berusia 32 tahun, kapten Timnas Belanda, Virgil Van Dijk yang berusia 32 tahun, hingga bahkan Cristiano Ronaldo yang masih mengemban ban kapten Timnas Portugal kendati telah berusia 39 tahun.

Hal ini wajar mengingat di usia kepala tiga, mereka telah kenyang pengalaman sehingga dianggap bisa memimpin tim saat bertanding.

Namun pada gelaran EURO 2024 ini, ternyata ada beberapa kapten tim yang usianya masih sangat muda. Bahkan, ada dari mereka yang merupakan pemain kelahiran tahun 2000 ke atas.

Berikut adalah 3 kapten paling muda yang tampil di EURO 2024.

3. Gianluigi Donnarumma - 25 tahun


Kapten tim paling muda pertama adalah kapten Timnas Italia, Gianluigi Donnarumma. Adik dari legenda, Gianluigi Buffon ini saat ini baru berusia 25 tahun. Akan tetapi, pemain Paris Saint Germain (PSG) ini sudah dipercaya untuk mengemban ban kapten menggantikan Giorgio Chiellini yang telah pensiun.

Secara pengalaman, Donnarumma tidak bisa dipandang sebelah mata. Eks pemain AC Milan ini telah menjadi penjaga gawang utama Timnas Italia sejak EURO 2020 lalu. Dan di edisi tersebut, Gianluigi Donnarumma juga berhasil mengantarkan Gli Azzurri meraih juara.

Di babak kualifikasi, Gianluigi Donnarumma juga terbukti sukses memimpin Timnas Italia dalam 8 laga sehingga status kaptennya terus dilanjutkan.

