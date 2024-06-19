Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Top Skor Euro 2024 di Matchday Pertama: 34 Gol Tercipta, tapi Belum Ada yang Cetak Lebih dari Satu Gol

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |05:52 WIB
Jude Bellingham telah mencetak satu gol di UEFA Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR top skor Euro 2024 di matchday pertama menarik untuk diketahui. Sebab dari 12 laga yang sudah dimainkan dari Grup A sampai F, tidak ada yang benar-benar memimpin perburuan sepatu emas lantaran belum ada pemain yang mencetak lebih dari satu gol.

Euro 2024 matchday pertama berlangsung pada 14 Juni 2024 dengan diawali pertandingan Timnas Jerman vs Skotlanda. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan besar tim tuan rumah dengan skor 5-1.

Menariknya, dari lima gol yang dicetak Der Panzer –julukan Timnas Jerman, semua golnya berasal dari pemain yang berbeda-beda. Kemenangan Jerman atas Skotlandia pun menjadi hasil dengan kemenangan terbesar di matchday pertama.

Sisanya ada yang menang 3-0 seperti Spanyol vs Kroasia atau 3-1 seperti laga Swiss kontra Hungaria. Kemenangan tiga gol itu juga diciptakan oleh pemain yang berbeda-beda.

Timnas Jerman vs Skotlandia

Termasuk di laga terakhir matchday pertama Euro 2024 antara Portugal vs Republik Ceko. Pertandingan yang baru saja dimainkan pada Rabu (19/6/2024) dini hari WIB tadi, berhasil dimenangkan oleh Portugal dengan skor 2-1.

Dua gol Portugal pun dicetak oleh gol bunuh diri Robin Hranac (69’) dan Francisco Conceicao (90+2’), sedangkan Ceko hanya bisa membalas lewat Lukas Provod (62’).

Halaman:
1 2
      
