HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Euro 2024: Hungaria Bisa Bikin Kejutan, Manuel Neuer Ingatkan Jerman untuk Hati-Hati

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |04:11 WIB
Euro 2024: Hungaria Bisa Bikin Kejutan, Manuel Neuer Ingatkan Jerman untuk Hati-Hati
Kiper Timnas Jerman, Manuel Neuer. (Foto: Reuters)
A
A
A

STUTTGART – Jelang Tim Nasional (Timnas) Jerman vs Hungaria di Euro 2024, Manuel Neuer ingatkan rekan setimnya untuk tidak meremehkan The Magyars –julukan Timnas Hungaria. Sebab menurut kiper Timnas Jerman tersebut, Hungaria tim yang bisa merepotkan dan bikin kejutan.

Die Mannschaft -julukan Timnas Jerman- akan melawan Hungaria pada matchday kedua Grup A Euro 2024. Pertandingan tersebut rencananya digelar di Stuttgart Arena, Jerman, Rabu (19/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Dari segi kualitas, Jerman lebih diunggulkan ketimbang Hungaria. Apalagi, mereka di pertandingan pertama sukses meraih kemenangan 5-1 atas Skotlandia. Lain cerita dengan The Magyars yang keok 1-3 dari Swiss.

Walau begitu, Neuer merasa bahwa Hungaria punya kemungkinan untuk membuat kejutan. Meski Jerman lebih diunggulkan, pemain Bayern Munchen memilih untuk tidak anggap remeh.

Timnas Jerman vs Skotlandia

“Mereka adalah tim yang tidak menyenangkan. Mereka mencoba berada di sana, dalam duel. Artinya kita tidak boleh meremehkan mereka,” kata Neuer, dilansir dari situs resmi DFB, Selasa (18/6/2024).

Halaman:
1 2
      
