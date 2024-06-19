Hasil Babak Pertama Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024: Cristiano Ronaldo Melempem, Skor 0-0

LEIPZIG – Tim Nasional (Timnas) Portugal ditahan Republik Ceko di babak pertama pertandingan Grup F Euro 2024, pada Rabu (19/6/2024) dini hari WIB. Bermain di Red Bull Arena Leipizg, Jerman, Portugal tepatnya ditahan 0-0 oleh Ceko.

Portugal sejatinya mendominasi pertandingan melawan Ceko. CR7 dan kawan-kawan sukses menguasai 75 persen penguasaan bola.

Lalu dari segi kesempatan mencetak gol, Portugal juga unggul dengan 9 tembakan (3 shot on target). Itu membuktikan gaharnya Portugal.

Akan tetapi, lini depan Portugal masih melempem. Ronaldo yang bertugas menjadi ujung tombak Selecao das Quinas gagal mencetak gol di 45 menit pertama. Padahal megabintang Al Nassr tersebut memiliki sejumlah kesempatan emas.

Jika dilihat dari segi permainan, Timnas Portugal kurang berinovasi dalam membongkar pertahanan Ceko. Padahal Portugal menguasai hampir 75% penguasaan bola, dan belum ada yang bisa ditunjukkan.

Menariknya, hasil Timnas Portugal vs Ceko menjadi sejarah baru di Euro 2024. Tepatnya untuk pertama kalinya di Euro 2024, ada pertandingan yang menjalani babak pertama tanpa gol.