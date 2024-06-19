Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Susunan Pemain Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024: Masuk Starting Line-up, Cristiano Ronaldo dan Pepe Langsung Cetak Sejarah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |01:38 WIB
Susunan Pemain Timnas Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024: Masuk Starting Line-up, Cristiano Ronaldo dan Pepe Langsung Cetak Sejarah
Cristiano Ronaldo dan Pepe main sebagai starter di laga Timnas Portugal vs Republik Ceko. (Foto: UEFA)
A
A
A

LEIPZIG – Susunan pemain Tim Nasional (Timnas) Portugal vs Republik Ceko di Euro 2024 sudah diumumkan. Menariknya, dua nama dari Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo dan Pepe langsung mencetak sejarah usai diumumkan masuk starting line-up pada laga Grup F yang dimainkan di Red Bull Arena Leipzig, Rabu (19/6/2024) dini hari WIB.

Pepe tepatnya kini resmi menjadi pemain tertua yang pernah tampil di ajang Euro. Ia menjadi pemain tertua dalam sejarah Euro usai bermain di umur 41 tahun 113 hari.

Pepe sukses melewati rekor pemain tertua sebelumnya, yakni Gabor Kiraly yang bermain untuk Timnas Hungaria di Euro 2016. Kala itu usia Kiraly sudah mencapai 40 tahun 86 hari.

Sementara itu, Ronaldo langsung mencatatkan dua sejarah luar biasa. Ia tepatnya resmi menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di Euro, sekaligus pesepakbola dengan keikutsertaan terbanyak di Euro.

Timnas Portugal

Dua rekor itu sebelumnya sudah dimiliki Ronaldo, namun ia memecahkan rekornya sendiri di Euro 2024 ini. Ronaldo sendiri kini sudah mencatatkan 26 penampilan di ajang Euro bersama Timnas Portugal.

Lalu dengan masuknya ia ke starting line-up Timnas Portugal vs Ceko, maka Ronaldo menjadi pemain pertama yang tampil di enam turnamen final Euro. Tentu menarik melihat apakah Ronaldo juga bisa memecahkan rekornya sendiri terkait jumlah gol terbanyak di Euro?

Halaman:
1 2
      
