Kevin De Bruyne Beberkan Penyebab Timnas Belgia Kalah 0-1 dari Slovakia di Euro 2024

FRANKFURT – Tim Nasional (Timnas) Belgia secara mengejutkan tumbang 0-1 oleh Slovakia di matchday pertama Grup E Euro 2024. Gelandang Timnas Belgia, Kevin De Bruyne pun kecewa dengan hasil tersebut, terutama keputusan wasit yang menganulir dua gol The Red Devils –julukan Timnas Belgia.

Berlangsung di Waldstadion, Frankfurt, Jerman, Senin 17 Juni 2024 malam WIB, Belgia harus menelan kekalahan 0-1 dari Slovakia. Ivan Schranz (7') berhasil memanfaatkan kesalahan Jeremy Doku dalam melakukan umpan.

Selepas pertandingan, Kevin De Bruyne mengaku kecewa dengan kekalahan Belgia. Menurutnya kesalahan yang dibuat oleh Jeremy Doku membuat Belgia membutuhkan waktu lama untuk bangkit.

"Sangat disayangkan. Kami bermain dengan baik selama 20 menit pertama dan kemudian kami membuat kesalahan yang harus dihukum. Kemudian kami membutuhkan waktu untuk kembali ke dalam permainan," kata Kevin De Bruyne dikutip dari Metro, Rabu (19/6/2024).

Kevin De Bruyne pun mengatakan Belgia sejatinya tampil baik di babak kedua dengan lebih berkembang. Bahkan, ia menganggap timnya layak untuk mendapatkan kemenangan tetapi ada dua gol yang dianulir wasit sehingga Slovakia mampu menutup laga dengan hasil positif.

"Di babak kedua kami berkembang. Kami seharusnya layak menang, kami datang, ada dua gol yang dianulir, tetapi kami tidak bisa mencetak gol dan itulah sepak bola," imbuhnya.