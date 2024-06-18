Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Stanislav Lobotka Akui Timnas Slovakia Beruntung Usai Kalahkan Belgia 1-0 di Euro 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |10:42 WIB
Stanislav Lobotka Akui Timnas Slovakia Beruntung Usai Kalahkan Belgia 1-0 di Euro 2024
Timnas Slovakia menang 1-0 atas Belgia di Euro 2024 (Foto: Ruters)
A
A
A

TIMNAS Slovakia secara mengejutkan berhasil membungkam Belgia 1-0 dalam laga pertama mereka di Grup E Euro 2024. Sang bintang, Stanislav Lobotka, pun mengakui bahwa timnya beruntung bisa mengalahkan Kevin De Bruyne dkk.

Bertanding di Waldstadion, Frankfurt, Senin (18/6/2024) malam WIB, The Falcons -julukan Timnas Slovakia- berhasil memanfaatkan kesalahan umpan yang dibuat Jeremy Doku di lini pertahanan sang lawan. Ivan Schranz pun sukses mengakhirinya dengan sebuah gol pembuka pada menit ketujuh.

Di babak kedua, Belgia sempat menyamakan kedudukan lewat gol Romelu Lukaku pada menit 56. Namun gol tersebut dianulir oleh wasit lewat tayangan VAR karena sang striker berada dalam posisi offside saat menerima umpan Amadou Onana di mulut gawang lawan.

Keberuntungan pun kembali didapat Slovakia pada menit 86. Gol Lukaku lagi-lagi dibatalkan oleh tayangan VAR karena dalam prosesnya Lois Openda yang mengirimkan umpan padanya melakukan handball.

Oleh sebab itu, Lobotka, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan ini, menyebut bahwa Slovakia beruntung bisa mengalahkan The Red Devils -julukan Timnas Belgia. Meski begitu, gelandang Napoli itu sangat senang karena timnya mampu menyikat tim besar di laga pembuka Piala Eropa 2024.

"Mungkin kami sedikit beruntung, namun kami mengincar kemenangan. Tentu, saya senang atas penghargaan pemain terbaik, namun saya bahkan lebih bahagia lagi atas kemenangan ini,” kata Lobotka dilansir dari laman resmi UEFA, Selasa (18/6/2024).

Halaman:
1 2
      
