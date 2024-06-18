Timnas Belgia Takluk 0-1 dari Slovakia di Euro 2024, Domenico Tedesco: Kami Tidak Pantas Kalah

FRANKFURT – Timnas Belgia ditekuk Slovakia 0-1 pada laga perdana mereka di Grup E Piala Eropa 2024. Domenico Tedesco selaku menyebut kekalahan itu sangat menyakitkan bagi timnya

Bermain di Waldstadion, Frankfurt, Jerman, Senin (17/6/2024) malam WIB, The Red Devils -julukan Timnas Belgia- kecolongan gol pada menit ketujuh. Sebuah kesalahan umpan yang dilakukan oleh Jeremy Doku di lini belakang berujung pada gol pembuka Ivan Schranz.

Walau tertinggal satu gol, Belgia tampil buruk sepanjang babak pertama karena kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan. Romelu Lukaku sempat berhadapan satu lawan satu dengan Martin Dubravka, tetapi malah melewatkan kesempatan emas itu dengan baik.

Di babak kedua, Kevin De Bruyne dkk bermain lebih menyerang dan akhirnya bisa mencetak gol pada menit 56. Sayangnya, gol yang diraih Lukaku itu dianulir oleh wasit lewat tayangan VAR karena striker Inter Milan itu berada dalam posisi offside.

Pada menit 86, Lukaku kembali menorehkan gol penyeimbang dengan sontekannya yang menyambar umpan tarik Lois Openda. Sial bagi Belgia, lagi-lagi gol itu dianulir oleh wasit setelah Openda melakukan handball dalam prosesnya usai dilihat via tayangan VAR.

Oleh karena itu, Tedesco menilai kekalahan itu sangat menyakitkan baginya. Sebab menurutnya, pasukannya tidak pantas kalah dari The Falcons -julukan Timnas Slovakia.