Timnas Jerman vs Hungaria di Euro 2024: Sudah Kantongi Kekuatan The Magyars, Manuel Neuer Optimis Menang

STUTTGART – Pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman, Manuel Neuer, optimis timnya bisa memetik kemenangan kedua di Grup A Euro 2024. Pasalnya Neuer menyebut Der Panzer –julukan Timnas Jerman– sudah mengetahui kekuatan lawan mereka di matchday kedua Grup A, yakni Hungaria.

Laga Jerman vs Hungaria akan dimainkan di Stuttgart Arena, Rabu (19/6/2024) pukul 23.00 WIB. Die Mannschaft -julukan Timnas Jerman- lebih diunggulkan ketimbang lawannya. Terlebih, mereka merupakan tuan rumah.

Selain itu, Jerman juga punya waktu istirahat sedikit lebih lama karena mereka memainkan laga pembuka pada Sabtu (15/6) dini hari WIB. Tim besutan Julian Nagelsmann itu memulai kiprahnya sangat baik dengan bungkam Skotlandia 5-1.

Karena bermain pertama, Neuer mengakui hal itu sangat membantu mereka. Sebab, Die Mannschaft dapat memantau pertandingan yang ada, termasuk laga Hungaria kontra Swiss.

“Kami pertama kali main dan mendapat waktu libur yang cukup. Anda dapat melakukan sesuatu secara individu. Ada juga waktu untuk menonton pertandingan lain sepanjang hari,” kata Neuer, dilansir dari situs resmi DFB, Rabu (19/6/2024).

Neuer mengatakan kalau Jerman sudah mengetahui permainan Hungaria. Pemain Bayern Munchen ini menegaskan skuad Die Mannschaft dalam kondisi oke untuk melakoni laga besok.