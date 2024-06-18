Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Turki vs Georgia di Euro 2024: Skor Sama Kuat 1-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |23:59 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Turki vs Georgia di Euro 2024: Skor Sama Kuat 1-1
Suasana laga Timnas Turki vs Georgia di Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

DORTMUND – Tim Nasional (Timnas) Turki vs Georgia sejauh ini sama kuat 1-1 di babak pertama laga Grup F Euro 2024. Laga tersebut dimainkan di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman, pada Selasa (18/6/2024) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Turki nyaris cetak gol lewat tendangan keras Orkun Kokcu di menit 10 yang membentur tiang gawang Tentara Salib -julukan Timnas Georgia.

Ay-Yildizlilar -julukan Timnas Turki- tampil cukup dominan dengan terus menggempur pertahanan Georgia. Akhirnya tim polesan Vincenzo Montella itu sukses sukses membuka keunggulan di menit ke-25 lewat tendangan keras Mert Muldur.

Hanya berselang dua menit, Ay-Yildizlilar kembali membobol gawang Georgia lewat sontekan Kenan Yildiz. Tapi gol tersebut dianulir karena Yildiz offside. Tentara Salib sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sontekan Georges Mikautadze di menit ke-32.

Timnas Turki vs Georgia

Setelah itu, kedua tim terus jual beli serangan guna mencetak gol keunggulan. Namun pada akhirnya tidak gol tambahan yang tercipta. Turki dan Georgia bermain imbang 1-1 untuk sementara di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
