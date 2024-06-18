Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Kylian Mbappe Tolak Mentah-Mentah Tampil di Olimpiade Paris 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |22:09 WIB
Alasan Kylian Mbappe Tolak Mentah-Mentah Tampil di Olimpiade Paris 2024
Kylian Mbappe kala membela Timnas Prancis. (Foto: Reuters)
A
A
A

ALASAN Kylian Mbappe tolak mentah-mentah untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 terungkap. Ternyata, alasannya adalah demi klub barunya, yakni Real Madrid.

Seperti diketahui, Kylian Mbappe baru saja menyelesaikan drama saga transfernya dengan tim impiannya, Real Madrid. Bintang Timnas Prancis itu merapat ke Santiago Bernabeu setelah memilih tak memperpanjang kontraknya dengan klub yang telah dibela selama 7 tahun, Paris Saint-Germain (PSG).

Kylian Mbappe

Karena merupakan pemain baru di tim, Mbappe merasa bahwa dirinya membutuhkan istirahat pasca Euro 2024. Dia perlu bersiap sebelum mulai berlatih dan bermain untuk tim barunya.

Ditambah lagi, Real Madrid juga menentang keras untuk melepas pemainnya ke Olimpiade Paris 2024. Sebab, Olimpiade tidak masuk ke agenda FIFA sehingga El Real tidak memiliki kewajiban apa pun untuk melepas pemainnya.

“Posisi klub saya sangat jelas (tidak mengizinkan), jadi sejak saat itu, saya pikir saya (tahu) saya tidak akan ambil bagian dalam Olimpiade,” kata Mbappe kepada wartawan menjelang pertandingan Grup D melawan Austria di Euro 2024 pada Senin 17 Juni 2024.

“Memang begitu adanya, dan saya juga memahaminya. Saya bergabung dengan tim baru pada bulan September, jadi itu bukan cara terbaik untuk memulai petualangan (tanpa beristirahat)," sambungnya.

Bagi Kylian Mbappe, hal ini tentu menjadi dilema tersendiri karena Olimpiade adalah salah satu ajang yang paling ingin ia ikuti. Sejak mulai terjun ke dunia sepakbola, ajang ini juga menjadi satu-satunya yang belum pernah ia mainkan.

