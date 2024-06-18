Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Copa America 2024 Segera Bergulir, Diklaim Jadi Edisi Paling Kompetitif dalam Sejarah!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |18:35 WIB
Copa America 2024 Segera Bergulir, Diklaim Jadi Edisi Paling Kompetitif dalam Sejarah!
Laga Timnas Argentina vs Brasil. (Foto: Reuters)
A
A
A

MIAMI Copa America 2024 akan segera bergulir. Gelaran Copa America tahun ini pun diklaim Presiden CONMEBOL (Konfederasi Sepakbola Amerika Selatan), Alejandro Dominguez, sebagai menjadi edisi paling kompetitif sepanjang sejarah.

Sebanyak 16 negara benua Amerika akan berlaga di Copa America 2024. Rencananya, ajang bergengsi itu digelar terpusat di Amerika Serikat mulai 20 Juni sampai 14 Juli 2024.

Timnas Argentina

Walau ajangnya belum dimulai, Dominguez menyatakan kalau Copa America 2024 akan menjadi edisi paling kompetitif sepanjang sejarah gelaran tersebut. Dia menyampaikan, masing-masing tim kontestan saat ini mengalami peningkatan dan pemenangnya akan sulit ditebak.

“Copa America ini akan menjadi yang paling kompetitif dalam sejarah,” tutur Dominguez, seperti dilansir dari Ole, Selasa (18/6/2024).

“Jika seseorang bertanya kepada saya tim mana yang menjadi favorit, saya tidak bisa menjawab yang mana karena ini akan menjadi piala yang sangat kompetitif. Diharapkan semua pertandingan berjalan dengan antusias yang sangat tinggi,” sambungnya.

Lebih jauh, Dominguez membeberkan betapa dahsyatnya antusias suporter Copa America 2024. Dikatakan, sejauh ini sudah ada lebih dari satu juta tiket yang telah terjual. Dominguez menuturkan, animo tinggi ini menandakan bahwa investasi yang CONMEBOL lakukan selama ini berjalan mulus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036412/wakil-presiden-argentina-bela-enzo-fernandez-yang-dianggap-rasis-kepada-pemain-timnas-prancis-jxE3nfuBrY.jpg
Wakil Presiden Argentina Bela Enzo Fernandez yang Dianggap Rasis kepada Pemain Timnas Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035591/chelsea-buka-suara-soal-aksi-rasis-yang-dibuat-enzo-fernandez-langsung-dipecat-Fn7XnoZLd6.jpg
Chelsea Buka Suara soal Aksi Rasis yang Dibuat Enzo Fernandez, Langsung Dipecat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/45/3035539/3-pemain-chelsea-yang-auto-unfollow-dan-sakit-hati-karena-enzo-fernandez-bernyanyi-rasis-usai-menang-copa-america-2024-j87dCuYCLd.jpg
3 Pemain Chelsea yang Auto Unfollow dan Sakit Hati karena Enzo Fernandez Bernyanyi Rasis Usai Menang Copa America 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/51/3035464/enzo-fernandez-minta-maaf-buntut-nyanyikan-lagu-berbau-rasis-dalam-perayaan-timnas-argentina-juara-copa-america-2024-sXHBaGZeF5.jpg
Enzo Fernandez Minta Maaf, Buntut Nyanyikan Lagu Berbau Rasis dalam Perayaan Timnas Argentina Juara Copa America 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660655/timnas-futsal-indonesia-u19-dan-u16-kompak-tembus-final-piala-aff-2025-ketum-ffi-apresiasi-regenerasi-wbx.webp
Timnas Futsal Indonesia U-19 dan U-16 Kompak Tembus Final Piala AFF 2025, Ketum FFI Apresiasi Regenerasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/adi_darmawan_mengantar_timnas_hoki_indoor_putra_in.jpg
Kisah Haru Adi Darmawan, Anak Buruh Pabrik Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement