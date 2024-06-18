Copa America 2024 Segera Bergulir, Diklaim Jadi Edisi Paling Kompetitif dalam Sejarah!

MIAMI – Copa America 2024 akan segera bergulir. Gelaran Copa America tahun ini pun diklaim Presiden CONMEBOL (Konfederasi Sepakbola Amerika Selatan), Alejandro Dominguez, sebagai menjadi edisi paling kompetitif sepanjang sejarah.

Sebanyak 16 negara benua Amerika akan berlaga di Copa America 2024. Rencananya, ajang bergengsi itu digelar terpusat di Amerika Serikat mulai 20 Juni sampai 14 Juli 2024.

Walau ajangnya belum dimulai, Dominguez menyatakan kalau Copa America 2024 akan menjadi edisi paling kompetitif sepanjang sejarah gelaran tersebut. Dia menyampaikan, masing-masing tim kontestan saat ini mengalami peningkatan dan pemenangnya akan sulit ditebak.

“Copa America ini akan menjadi yang paling kompetitif dalam sejarah,” tutur Dominguez, seperti dilansir dari Ole, Selasa (18/6/2024).

“Jika seseorang bertanya kepada saya tim mana yang menjadi favorit, saya tidak bisa menjawab yang mana karena ini akan menjadi piala yang sangat kompetitif. Diharapkan semua pertandingan berjalan dengan antusias yang sangat tinggi,” sambungnya.

Lebih jauh, Dominguez membeberkan betapa dahsyatnya antusias suporter Copa America 2024. Dikatakan, sejauh ini sudah ada lebih dari satu juta tiket yang telah terjual. Dominguez menuturkan, animo tinggi ini menandakan bahwa investasi yang CONMEBOL lakukan selama ini berjalan mulus.