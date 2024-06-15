Prediksi Skor Timnas Hungaria vs Swiss di Euro 2024: The Magyars Dihadapkan Tembok Pertahanan Kuat Milik La Nati

PREDIKSI skor Timnas Hungaria vs Swiss di Euro 2024 menarik untuk dibahas. Sebab The Magyars –julukan Timnas Hungaria– dihadapkan dengan tembok pertahanan kuat milik Swiss pada matchday pertama Grup A Euro 2024 tersebut.

Laga Timnas Hungaria vs Swiss sendiri akan berlangsung di Stadion RheinEnergie, Koln, Jerman pada Sabtu (15/6/2024) pukul 02.00 WIB. Kedua tim jelas mengincar kemenangan untuk menjaga kans lolos ke babak 16 besar.

Perlu diketahui, hanya dua tim teratas empat peringkat tiga terbaik yang berhak bermain di babak 16 besar. Hal tersebut jelas membuat persaingan semakin ketat.

Sejauh ini, Jerman tengah memimpin Grup A usai menang 5-1 atas Skotlandia. Kini, Hungaria dan Swiss akan saling bertarung untuk bisa mengejar Jerman.

Di atas kertas, Hungaria sejatinya sedikit diunggulkan ketimbang Swiss. Hungaria telah menunjukkan peningkatan yang nyata selama satu dekade terakhir dan bisa menjadi tim yang memberikan kejutan di Euro 2024.

Dipimpin Dominik Szoboszlai dan Roland Sallai, Hungaria bisa sangat berbahaya, terutama ketika melawan Swiss nanti. Swiss sendiri memiliki skuad yang bagus dan harus mengeluarkan permainan terbaiknya saat melawan Hungaria.