Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Liverpool Prediksi Timnas Italia Tak Lolos Fase Grup di Euro 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |21:56 WIB
Legenda Liverpool Prediksi Timnas Italia Tak Lolos Fase Grup di Euro 2024
Timnas Italia menempati Grup B bersama Kroasia, Spanyol dan Albania di Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Italia diprediksi bakal terhenti di fase grup Euro 2024. Pendapat itu disampaikan salah satu legenda Liverpoo, Jamie Carragher. Menurutnya, sang juara bertahan bakal mendapat hasil buruk di ajang kali ini.

Seperti diketahui, Timnas Italia menempati Grup B pada gelaran Euro 2024 kali ini bersama dengan beberapa tim kuat, seperti Spanyol, Kroasia, dan Albania. Dua teratas klasemen grup akan melaju ke fase gugur, bersama dengan empat tim peringkat ketiga terbaik.

Artinya, apabila Italia gagal menempati dua posisi teratas di Grup B, mereka masih berkesempatan untuk melaju ke fase berikutnya apabila menjadi salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik. Kendati demikian, Carragher melihat bahwa meskipun Italia finis di posisi ketiga, mereka akan kalah dari tim-tim dari grup lain.

“Saya rasa penentuan (tim yang lolos) dari Grup B akan menunggu sampai pertandingan terakhir. Akan tetapi, menurut saya Spanyol akan finis peringkat pertama, Kroasia kedua, setelah itu Italia, dan Albania,” ungkap Carragher dikutip dari Football Italia, Kamis (13/6/2024).

“Jika masing-masing tim saling kehilangan poin, Italia mungkin tidak akan melaju (ke fase berikutnya) meskipun finis di posisi ketiga,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/51/3147420/gennaro_gattuso_segera_ditunjuk_jadi_pelatih_timnas_italia-Nk3B_large.jpg
Gennaro Gattuso Segera Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/51/2987765/luciano-spalletti-puas-timnas-italia-kalahkan-ekuador-di-laga-persahabatan-FCl8grVyxW.jpg
Luciano Spalletti Puas Timnas Italia Kalahkan Ekuador di Laga Persahabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/51/2870107/tangani-timnas-italia-luciano-spalletti-dapat-masukan-dari-carlo-ancelotti-g5f5jxwFUw.jpeg
Tangani Timnas Italia, Luciano Spalletti Dapat Masukan dari Carlo Ancelotti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/51/2864578/roberto-mancini-ungkap-alasan-mundur-dari-timnas-italia-tak-dapat-dukungan-hingga-diminta-rangkap-tangani-u-21-zymhgnm2V3.JPG
Roberto Mancini Ungkap Alasan Mundur dari Timnas Italia: Tak Dapat Dukungan hingga Diminta Rangkap Tangani U-21
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659769/nonton-streaming-al-nassr-vs-al-zawraa-di-vision-persaingan-puncak-grup-d-afc-champions-league-two-cbv.webp
Nonton Streaming Al Nassr vs Al Zawraa di VISION+, Persaingan Puncak Grup D AFC Champions League Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/penyerang_bournemouth_antoine_semenyo_foto_ig_at.jpg
Man City Segera Tuntaskan Transfer Semenyo, Liverpool dan MU Siap-Siap Gigit Jari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement