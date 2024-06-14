Legenda Liverpool Prediksi Timnas Italia Tak Lolos Fase Grup di Euro 2024

TIMNAS Italia diprediksi bakal terhenti di fase grup Euro 2024. Pendapat itu disampaikan salah satu legenda Liverpoo, Jamie Carragher. Menurutnya, sang juara bertahan bakal mendapat hasil buruk di ajang kali ini.

Seperti diketahui, Timnas Italia menempati Grup B pada gelaran Euro 2024 kali ini bersama dengan beberapa tim kuat, seperti Spanyol, Kroasia, dan Albania. Dua teratas klasemen grup akan melaju ke fase gugur, bersama dengan empat tim peringkat ketiga terbaik.

Artinya, apabila Italia gagal menempati dua posisi teratas di Grup B, mereka masih berkesempatan untuk melaju ke fase berikutnya apabila menjadi salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik. Kendati demikian, Carragher melihat bahwa meskipun Italia finis di posisi ketiga, mereka akan kalah dari tim-tim dari grup lain.

“Saya rasa penentuan (tim yang lolos) dari Grup B akan menunggu sampai pertandingan terakhir. Akan tetapi, menurut saya Spanyol akan finis peringkat pertama, Kroasia kedua, setelah itu Italia, dan Albania,” ungkap Carragher dikutip dari Football Italia, Kamis (13/6/2024).

“Jika masing-masing tim saling kehilangan poin, Italia mungkin tidak akan melaju (ke fase berikutnya) meskipun finis di posisi ketiga,” lanjutnya.