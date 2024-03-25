Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luciano Spalletti Puas Timnas Italia Kalahkan Ekuador di Laga Persahabatan

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |07:06 WIB
Luciano Spalletti Puas Timnas Italia Kalahkan Ekuador di Laga Persahabatan
Pelatih Timnas Italia, Luciano Spalletti (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW JERSEY – Luciano Spalletti mengaku sangat puas dengan kemenangan 2-0 Timnas Italia atas Timnas Ekuador di laga persahabatan. Menurutnya, hasil ini menjadi modal positif untuk Piala Eropa 2024.

Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- berhasil mengalahkan Ekuador di Red Bull Arena, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin (25/3/2024) dini hari WIB. Dua gol tanpa balas untuk Timnas Italia dicatatkan oleh Lorenzo Pellegrini (3’), dan Nicolo Barella (90+4’).

Kemenangan ini membuat Gli Azzurri meraih hasil sempurna dalam tur Amerika Serikat mereka. Sebelumnya, Timnas Italia juga sukses mengalahkan Venezuela (2-1) pada Jumat (22/3/2024) lalu.

Selepas pertandingan, Spalletti mengatakan dua kemenangan ini menjadi pengalaman berharga bagi timnya. Mantan pelatih Napoli itu juga senang dua pertandingan dalam tur ini menciptakan harmoni dalam tim.

“Ini merupakan pengalaman positif, karena para pemain ini adalah profesional yang hebat,” kata Spalletti dilansir dari Football Italia, Senin (25/3/2024).

“Ada banyak acara, janji temu, dan perjalanan yang berkelanjutan, jadi mengelola semuanya seperti yang kami lakukan antara Federasi dan tim di lapangan, itu menjadikannya tur yang sangat bagus,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
