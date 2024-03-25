Hasil Timnas Ekuador vs Timnas Italia di Laga Persahabatan: Gli Azzurri Menang 2-0

Timnas Italia menang meyakinkan 2-0 atas Timnas Ekuador di laga persahabatan (Foto: Instagram/Gli Azzurri)

TIMNAS Italia meraih kemenangan atas Timnas Ekuador di laga persahabatan. Kedua tim saling berhadapan di Red Bull Arena, Senin (25/3/2024) dini hari WIB.

Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- berhasil menang dengan skor 2-0. Gol Timnas Italia pada laga kali ini dicetak Lorenzo Pellegrini (3') dan Nicolo Barella (90+4').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Italia turun dengan kekuatan penuh pada laga kali ini. Pemain-pemain seperti Jorginho, Nicolo Zaniolo hingga Nicolo Barella langsung bermain sejak awal.

Tidak disangka, Gli Azzurri mendapat perlawanan cukup ketat dari Ekuador. Pertahanan rapat dari skuad Felix Sanchez juga membuat Giacomo Raspadori sempat kesulitan.

Namun, Timnas Italia berhasil mencetak gol cepat kreasi Lorenzo Pellegrini pada menit ketiga. Skor 1-0 untuk Timnas Italia bertahan sampai turun minum.