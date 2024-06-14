Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wajah Asli Pemain Timnas Indonesia Muncul di Game eFootball 2024!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |18:21 WIB
Wajah Asli Pemain Timnas Indonesia Muncul di Game eFootball 2024!
Timnas Indonesia muncul dalam pembaruan game eFootball 2024 (Foto: Twitter/@virtualballers)
A
A
A

WAJAH asli pemain-pemain Timnas Indonesia muncul di game eFootball 2024. Namun, user game tersebut harus terlebih dahulu meng-update di Playstore atau App Store.

eFootball merupakan gim virtual sepakbola keluaran Konami. Permainan ini menggantikan Pro Evolution Soccer (PES) yang lebih dulu dikenal penggemar sepakbola di dunia.

Pro Evolution Soccer

Kendati virtual, gim ini cukup mengasyikkan untuk dimainkan. Tidak heran bila eFootball masuk dalam kategori gim yang dipertandingkan di ajang-ajang eSports.

Tentu sangat mengasyikkan untuk memakai Timnas Indonesia di gim tersebut. Penggemar kini tak perlu lagi khawatir akan memainkan pesepakbola-pesepakbola yang hanya hadir di dunia virtual.

Sebab, eFootball 2024 kini sudah menghadirkan wajah-wajah asli pemain-pemain Timnas Indonesia, lengkap beserta seragam era 2022-2024. Hal itu terlihat dari unggahan di akun Twitter @virtualballers.

Halaman:
1 2
      
