HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Sorotan di Media Sosial Setelah Kalah 0-2 dari Irak, Nomor 1 Kena Kartu Merah

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |18:51 WIB
Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang jadi sorotan saat kalah 0-2 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang jadi sorotan saat kalah 0-2 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang menjadi sorotan di media sosial setelah kalah 0-2 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia yang tampil militan selama 90 menit, harus tumbang 0-2 via gol-gol yang dilesakkan Aymen Hussein pada menit 54 dan Ali Jasim (88’).

Timnas Indonesia layak mendapatkan apresiasi atas 90 menit yang mereka tunjukkan di lapangan. Namun, seperti biasa, ada pencinta sepakbola Tanah Air yang memberi kritikan kepada beberapa personel Timnas Indonesia yang under perform. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang jadi sorotan di media sosial setela kalah 0-2 dari Irak:

3. Ernando Ari

Ernando Ari

Ernando Ari sebenarnya tampil oke. Ia Beberapa kali keluar dari sarangnya untuk menggagalkan umpan terobosan para pemain Irak.

Namun, penampilan apik Ernando Ari tertutupi aksi blundernya di menit 88. Berniat melewati Mohanad Ali, bola yang dikuasai Ernando direbut Ali Jasim untuk mencetak gol kedua Singa Mesopotamia.

2. Justin Hubner

Justin Hubner

Bek 20 tahun ini melakukan handsball di kotak terlarang. Saat itu, bola sundulannya justru mengenai tangannya.

Alhasil, wasit Shaun Evans yang memimpin laga langsung menghadiahkan penalti kepada Irak. Aymen Hussein yang menjadi eksekutor pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sekaligus membuat Irak unggul 1-0 atas Timnas Indonesia.

Telusuri berita bola lainnya
