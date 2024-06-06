Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Setelah kalah 0-2 dari Irak

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kalah 0-2 dari Irak di matchday kelima Grup F akan diulas Okezone. Timnas Indonesia kalah 0-2 via gol-gol yang dicetak Aymen Hussein pada menit 54 dan Ali Jasim (88’).

Meski kalah, peluang Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Caranya dengan mengalahkan Filipina di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Selasa, 11 Juni 2024 pukul 19.30 WIB.

(Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Setelah melewati lima pertandingan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak berada di puncak klasemen dengan 15 angka. Irak menyapu bersih lima pertandingan dengan kemenangan.

Sementara itu, Timnas Indonesia berada di posisi dua dengan tujuh angka. Menyusul di posisi tiga dan empat ada Vietnam serta Filipina dengan koleksi tiga dan satu angka. Bedanya, Vietnam dan Filipina baru menjalani empat pertandingan. Mereka baru akan melakoni laga kelima pada malam ini pukul 19.00 WIB saat Vietnam menjamu Filipina.

Jika Vietnam menang atas Filipina nanti malam, skuad Garuda mesti menumbangkan The Azkals -julukan Filipina. Andai kondisi ini terjadi, koleksi poin Timnas Indonesia menjadi 10 dan tak mungkin digeser Vietnam yang hanya memiliki poin maksimal sembilan.

Sementara jika laga Vietnam vs Filipina berakhir imbang atau Filipina yang menang malam ini, skuad Garuda cukup imbang saat bersua The Azkals di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Andai lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan 17 negara lain. Sekadar diketahui, babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 18 negara.

Nantinya, 18 negara itu akan dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam tim. Tim-tim yang finis di posisi satu dan dua Grup A-C (enam negara) berhak lolos ke Piala Dunia 2026.

Sementara itu, tim-tim yang finis di posisi tiga dan empat di Grup A-C (enam negara) akan melanjutkan kiprah mereka di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini, dari 18 slot peserta babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, baru tujuh negara yang memesan tempat.