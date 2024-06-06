Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Laga Timnas Indonesia vs Irak: Garuda Masih Berpeluang Lolos!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |18:03 WIB
Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Laga Timnas Indonesia vs Irak: Garuda Masih Berpeluang Lolos!
Timnas Indonesia vs Timnas Irak berakhir 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak sudah diketahui. Skuad Garuda untuk sementara masih berada di posisi dua!

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak sudah berakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024) sore WIB. Singa Mesopotamia menang 2-0 berkat gol penalti Aymen Hussein (54’) dan Ali Jassim (86’).

Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Hasil itu membuat Irak untuk sementara mengoleksi nilai sempurna 15 dari lima laga. Mereka belum tersentuh kekalahan mau pun seri!

Anak asuh Jesus Casas pun dipastikan melenggang ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka juga menyegel status juara grup F lantaran poinnya tidak mungkin terkejar tiga tim lain.

Sementara itu, Indonesia berada di posisi dua dengan nilai tujuh dari lima laga. Kans untuk lolos masih terbuka lebar bagi skuad Garuda.

Namun, itu tergantung dari laga terakhir melawan Timnas Filipina. The Azkals sendiri akan lebih dulu meladeni Timnas Vietnam pada laga yang digelar Kamis (6/6/2024) pukul 19.00 WIB di Hanoi.

Halaman:
1 2
      
