HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Keputusan Shaun Evans Lagi-Lagi Selamatkan Timnas Indonesia, Skuad Shin Tae-yong Berpeluang Kalahkan Irak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |16:59 WIB
Keputusan Shaun Evans Lagi-Lagi Selamatkan Timnas Indonesia, Skuad Shin Tae-yong Berpeluang Kalahkan Irak!
Shaun Evans lagi-lagi untungkan Timnas Indonesia. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
A
A
A

KEPUTUSAN wasit Shaun Evans lagi-lagi menyelamatkan Timnas Indonesia. Wasit asal Australia itu menganulir gol Irak saat bersua Timnas Indonesia di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (6/6/2024) sore WIB.

Ketika pertandingan memasuki menit 16, Irak mencetak gol via sundulan Ibrahim Bayesh. Saat itu, sundulan pemegang nomor punggung 8 Timnas Irak itu meluncur mulus ke gawang Timnas Indonesia kawalan Ernando Ari.

Laga Timnas Indonesia vs Irak berlangsung sengit. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

(Laga Timnas Indonesia vs Irak berlangsung sengit. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Namun, wasit menganulir gol yang dibuat Ibrahim Bayesh. Penyebabnya karena Ibrahim Bayesh dinilai telah mendorong gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, sebelum menyundul bola.

Alhasil, hingga babak Pertama usai, skor sama kuat 0-0. Timnas Indonesia masih berpeluang memenangkan laga di babak kedua.

Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan tak hanya meloloskan Timnas Indonesia ke babak ketiga, juga menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027.

Satu lagi, kemenangan atas Irak juga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Jika menang atas Irak, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 19,3 poin di ranking FIFA.

Efeknya, Timnas Indonesia berpotensi naik empat posisi dari peringkat 134 ke 130 dunia. Balik ke Shaun Evans.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
