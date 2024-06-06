Hasil Timnas Indonesia vs Irak: Skor Masih 0-0 hingga Menit 30

Timnas Indonesia masih 0-0 dengan Timnas Irak hingga menit ke-30 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024) sore WIB, itu 0-0 memasuki menit ke-30.

Kedua kesebelasan bermain sengit sepanjang 30 menit pertama. Peluang yang didapat belum mampu dimanfaatkan menjadi gol.

Jalannya Pertandingan

Duel sengit langsung tersaji sejak menit-menit awal. Peluang pertama didapat Irak lewat tembakan jarak jauh Osamah Jabbar di menit kesembilan. Beruntung, bola masih melebar dari sasaran.

Irak sempat mencetak gol di menit ke-16 lewat sundulan Amir Fouad. Namun, ia didakwa melanggar Thom Haye saat berebut bola di udara. Gol itu pun dianulir wasit Shaun Evans.

Peluang pertama didapat Indonesia pada menit ke-20. Sayangnya, tembakan Rafael Struick masih mengenai pemian Irak dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Skor pun masih 0-0 hingga menit ke-30.