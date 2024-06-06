Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Irak: Skor Masih 0-0 hingga Menit 30

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |16:35 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Irak: Skor Masih 0-0 hingga Menit 30
Timnas Indonesia masih 0-0 dengan Timnas Irak hingga menit ke-30 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024) sore WIB, itu 0-0 memasuki menit ke-30.

Kedua kesebelasan bermain sengit sepanjang 30 menit pertama. Peluang yang didapat belum mampu dimanfaatkan menjadi gol.

Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Jalannya Pertandingan

Duel sengit langsung tersaji sejak menit-menit awal. Peluang pertama didapat Irak lewat tembakan jarak jauh Osamah Jabbar di menit kesembilan. Beruntung, bola masih melebar dari sasaran.

Irak sempat mencetak gol di menit ke-16 lewat sundulan Amir Fouad. Namun, ia didakwa melanggar Thom Haye saat berebut bola di udara. Gol itu pun dianulir wasit Shaun Evans.

Peluang pertama didapat Indonesia pada menit ke-20. Sayangnya, tembakan Rafael Struick masih mengenai pemian Irak dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Skor pun masih 0-0 hingga menit ke-30. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656463/timnas-voli-indonesia-sapu-bersih-filipina-amankan-puncak-grup-b-sea-games-2025-hsb.webp
Timnas Voli Indonesia Sapu Bersih Filipina, Amankan Puncak Grup B SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/appi_dan_ileague_menggelar_laga_sepak_bola_untuk.jpg
APPI dan I.League Gelar Laga Amal untuk Sumatra, Solidaritas Sepak Bola Indonesia Menggema
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement