HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Nathan Tjoe-A-On, Pemain Timnas Indonesia Idola Kaum Hawa Ini Akui Kecanduan Main HP

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |12:44 WIB
Kisah Nathan Tjoe-A-On, Pemain Timnas Indonesia Idola Kaum Hawa Ini Akui Kecanduan Main HP
Pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIDAK banyak yang tahu jika Nathan Tjoe-A-On, pemain Timnas Indonesia sang idola kaum hawa ini ternyata pernah kecanduan main HP. Tentu hal itu cukup mengagetkan mengingat Nathan merupakan pesepakbola profesional.

Seperti diketahui, bek kiri Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On menjadi sosok yang paling digandrungi oleh suporter Timnas Indonesia belakangan ini, khususnya oleh para kaum hawa.

Hal ini bermula saat pemain Swansea City itu menampilkan performa luar biasa di Piala Asia U-23 20-2024 di Qatar pada April hingga Mei 2024 lalu. Kala itu, Nathan berhasil tampil solid dengan menempati beberapa posisi untuk membawa Timnas Indonesia U-23 melaju hingga ke semifinal.

Bahkan, bersama penggawa garuda yang lain, Nathan Tjoe-A-On hampir saja membawa Timnas Indonesia U-23 mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Hanya saja tiket tersebut gagal didapatkan usai mereka dikalahkan oleh Guinea di babak playoff.

Nathan Tjoe-A-On

Selain performanya itu, Nathan juga memiliki paras yang sangat tampan dengan perpaduan wajah Indonesia dan Belanda yang kental. Bola matanya yang biru juga membuat siapapun kaum hawa yang memandangnya akan menjadi tersipu malu.

Tak ayal, saat Nathan dimainkan oleh Shin Tae-yong pada pertandingan uji coba Timnas Indonesia vs Tanzania, Minggu (2/6/2024) di Stadion Madya, ia langsung diteriaki oleh para suporter perempuan di tribun.

