HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sore Ini, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |11:05 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sore Ini, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 sore ini. (Foto: PSSI)
LINK live streaming Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 sore ini, klik di sini! Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, (6/6/2024) mulai pukul 16.00 WIB ini masuk kategori genting.

Sebab, laga ini berpengaruh soal lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas Irak.

SUGBK siap gelar laga Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Jika menang atas Irak, koleksi poin Timnas Indonesia di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mencapai 10 angka. Koleksi 10 angka takkan menggeser skuad asuhan Shin Tae-yong dari posisi dua besar yang merupakan batas akhir lolos ke babak selanjutnya.

Bagaimana jika Timnas Indonesia kalah? Jika kalah, bukan berarti peluang Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah tertutup.

Skuad Garuda masih bisa lolos, asalkan menang saat menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 WIB. Meski begitu, memastikan lolos lebih cepat dengan mengalahkan Irak tentu menjadi pilihan Timnas Indonesia.

Kemenangan atas Irak tak hanya meloloskan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan, tapi juga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Kemenangan atas Irak menghasilkan 19,3 poin di ranking FIFA.

