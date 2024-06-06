Advertisement
Okezone.com
LIGA INDONESIA

Kisah Beckham Putra, Dibuang Shin Tae-yong di Timnas Indonesia tapi Sukses Kawinkan 3 Gelar Juara Liga Bareng Persib Bandung

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |11:59 WIB
Kisah Beckham Putra, Dibuang Shin Tae-yong di Timnas Indonesia tapi Sukses Kawinkan 3 Gelar Juara Liga Bareng Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Beckham Putra. (Foto: Instagram/beckham_put7)
A
A
A

KISAH Beckham Putra menarik untuk diulas. Sebab, sang pemain dibuang oleh Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia tapi sukses kawinkan 3 gelar juara Liga Indonesia bareng Persib Bandung.

Ya, Beckham Putra Nugraha memang menjadi salah satu pemain muda yang sangat potensial di Indonesia. Dengan posisinya sebagai gelandang, adik kandung Gian Zola ini memiliki skill bermain yang mumpuni dengan visi bermain dan kualitas umpan yang baik.

Sayangnya, dengan semua kemampuannya itu ia harus menerima kenyataan pahit di Timnas Indonesia. Pasalnya, ia berkali-kali dibuang alias dicoret oleh Shin Tae-yong untuk membela garuda.

Momen pertama terjadi di ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 pada September 2023 lalu. Kala itu, Beckham Putra masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi Turkmenistan dan Taiwan.

Sayang, jelang pemusatan latihan, ia justru mengalami cedera yang ia dapat saat membela Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023.

Beckham Putra

Berlanjut pada ajang Piala Asia U-23 bulan April hingga Mei lalu, Beckham Putra kembali mendapat kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun untuk kesekian kalinya, ia gagal bergabung dan harus dibuang oleh Shin Tae-yong karena cedera yang didapat saat Persib menghadapi Bhayangkara FC.

Namun meski mengalami nasib yang kurang baik di level tim nasional, nyatanya Beckham adalah pemain yang sangat mujur di level klub. Bahkan nasib baiknya di Persib Bandung sudah ia rasakan di level junior.

