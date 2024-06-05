Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Timnas Indonesia yang Absen Lawan Filipina jika Kena Kartu Lawan Irak, Nomor 1 Rafael Struick!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |12:48 WIB
7 Pemain Timnas Indonesia yang Absen Lawan Filipina jika Kena Kartu Lawan Irak, Nomor 1 Rafael Struick!
Rafael Struick, 1 dari 7 pemain Timnas Indonesia yang absen lawan Filipina jika kena kartu lawan Irak. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

SEBANYAK 7 pemain Timnas Indonesia yang absen melawan Filipina jika terkena kartu melawan Irak akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Kemenangan dibutuhkan Timnas Indonesia demi memastikan tempat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus mengunci tempat di putaran final Piala Asia 2027. Berhubung membutuhkan kemenangan, Thom Haye dan kawan-kawan bakal tampil ngotot.

Kondisi ini membuat skuad asuhan Shin Tae-yong Berpotensi banjir kartu. Menurut perhitungan Okezone, setidaknya ada tujuh pemain Timnas Indonesia saat ini yang mengantongi satu kartu kuning.

Jika mendapat kartu kuning lagi melawan Irak, si pemain otomatis mengoleksi dua kartu kuning. Sesuai regulasi, bagi pemain yang mengoleksi dua kartu kuning otomatis harus menjalani sanksi satu pertandingan.

Kondisi itu membuat mereka bakal absen saat Timnas Indonesia menjamu Filipina di laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 WIB. Lantas, siapa saja tujuh pemain Timnas Indonesia yang dimaksud?

Berikut 7 pemain Timnas Indonesia yang absen lawan Filipina jika kena kartu lawan Irak:

7. Ivar Jenner

Ivar Jenner

Dari empat laga yang dimainkan Timnas Indonesia di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ivar Jenner baru turun satu kali, tepatnya saat skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam di matchday ketiga. Uniknya di laga tersebut, Ivar Jenner langsung menerima kartu kuning.

6. Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam

Permainannya yang ngotot membuat Asnawi Mangkualam rentan terkena kartu. Ia sempat absen di matchday ketiga melawan Vietnam karena menjalani skorsing, efek mengoleksi masing-masing satu kartu kuning di matchday Pertama dan kedua kontra Irak serta Filipina.

Namun, di matchday keempat, Asnawi lagi-lagi terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Hanoi.

Halaman:
1 2 3
      
