HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Siap Menggila, Saksikan Aksi Timnas Portugal di Euro 2024 via Live Streaming di Vision+!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |12:10 WIB
Timnas Portugal siap tempur di Euro 2024. (Foto: Vision+)
TIMNAS Portugal membantai Finlandia 4-2 sebelum turun di Euro 2024. Dalam laga uji coba yang dilangsungkan Estadio Jose Alvalade pada Rabu (5/6/2024) dini hari WIB, gol-gol Seleccao das Quinas -julukan Timnas Portugal- dicetak Ruben Dias pada menit 17, Diogo Jota (45+4’) dan Bruno Fernandes (55’ dan 84’).

Kemenangan ini merupakan modal bagi skuad asuhan Roberto Martinez jelang mengarungi Euro 2024 di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tergabung di Grup F Euro 2024 bersama Turki, Georgia dan Republik Ceko.

Timnas Portugal menang 4-2 atas Finlandia jelang Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Grup ini dinilai cukup menantang, namun dengan skuad yang mumpuni Timnas Portugal diprediksi mampu melaju mulus ke fase selanjutnya. Para penggemar Portugal optimis tim mereka dapat meraih hasil terbaik di Euro 2024.

Pengalaman dan kualitas pemain, ditambah dengan strategi Robert Martinez yang jitu, menjadi modal utama bagi Portugal untuk kembali mengangkat trofi juara layaknya di Euro 2016. Jadi, sanggup mengulanginya di edisi kali ini, Timnas Portugal?

Bagi pendukung Selecao Das Quinas, dukung tim jagoan ini di EURO 2024. Bersiap nonton streaming di Vision+ dengan membeli paket EURO Regular seharga Rp 99.000,-.

Harga ini sudah termasuk semua pertandingan dan benefit tambahan berupa paket Vision+ Premium yang akan memberikan akses ke ribuan konten premium, termasuk Original Series Vision+.

