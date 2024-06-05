Hasil Uji Coba Jelang Euro 2024 Semalam: Timnas Portugal vs Finlandia 4-2, Italia vs Turki 0-0

HASIL uji coba jelang Euro 2024 semalam akan di bahas Okezone. Ada sebanyak lima laga persahabatan atau uji coba yang berlangsung pada Rabu (5/6/2024) dini hari tadi.

Salah satunya Timnas Portugal yang menggelar laga uji coba kontra Finlandia. Selecao Das Quinas -julukan Timnas Portugal- menang dengan skor akhir 4-2.

Kedua tim saling berhadapan di Stadion Jove Alvalade, Lisbon, Portugal. Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes mencetak brace untuk Timnas Portugal di laga kali ini.

Kemudian dua gol Timnas Portugal lain dicetak Ruben Diaz dan Diogo Jota. Sementara itu, Finlandia sempat memberikan perlawanan ketat di babak kedua.

Teemu Pukki mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72. Hanya lima menit berselang, mantan penggawa Norwich City itu kembali mencatatkan namanya di papan skor.