Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Vietnam Tak Terima dan Dirugikan Usai Laga Timnas Indonesia vs Irak di SUGBK Diubah ke Sore Hari

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |10:27 WIB
Penyebab Timnas Vietnam Tak Terima dan Dirugikan Usai Laga Timnas Indonesia vs Irak di SUGBK Diubah ke Sore Hari
SUGBK siap gelar laga Timnas Indonesia vs Irak di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

TIMNAS Vietnam dinilai dirugikan karena laga Timnas Indonesia vs Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengalami perubahan kick off, dari yang awalnya pukul 19.30 WIB digeser ke pukul 16.00 WIB. Media Vietnam Soha.vn menilai, perubahan kick off ini berpotensi merusak psikologis skuad Timnas Vietnam racikan Kim Sang-sik.

Sekadar diketahui, ada tiga negara Grup F yang bersaing memperebutkan satu slot tersisa lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Timnas Indonesia, Vietnam dan Filipina.

Duel Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

(Duel Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Salah satu dari mereka mencoba menyusul Irak yang sudah lolos ke babak ketiga dan kini memuncaki klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 12 angka. Karena itu, Timnas Indonesia, Vietnam dan Filipina coba memanfaatkan dua laga sisa dengan sebaik-baiknya demi lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Untuk Sementara, Timnas Indonesia berada di atas angin ketimbang Vietnam dan Filipina. Setelah melewati empat pertandingan Grup F, koleksi poin Timnas Indonesia adalah tujuh angka, unggul empat angka dari Vietnam di posisi tiga dan enam poin dari Filipina di posisi juru kunci.

Melihat fakta di atas, Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) untuk lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, Timnas Indonesia dapat memastikan tempat di babak Ketiga jika menang atas Irak pada esok hari.

Jika Timnas Indonesia menang atas Irak, Vietnam dan Filipina otomatis gagal lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi Inilah yang tak diinginkan media Vietnam, Soha.vn.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931/shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904/shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655947/patricia-geraldine-sumbang-emas-ke44-indonesia-dari-wushu-sea-games-2025-qic.webp
Patricia Geraldine Sumbang Emas ke-44 Indonesia dari Wushu SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Catat Statistik Berkelas saat Bantu Sassuolo Imbangi AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement