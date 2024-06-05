Penyebab Timnas Vietnam Tak Terima dan Dirugikan Usai Laga Timnas Indonesia vs Irak di SUGBK Diubah ke Sore Hari

SUGBK siap gelar laga Timnas Indonesia vs Irak di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

TIMNAS Vietnam dinilai dirugikan karena laga Timnas Indonesia vs Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengalami perubahan kick off, dari yang awalnya pukul 19.30 WIB digeser ke pukul 16.00 WIB. Media Vietnam Soha.vn menilai, perubahan kick off ini berpotensi merusak psikologis skuad Timnas Vietnam racikan Kim Sang-sik.

Sekadar diketahui, ada tiga negara Grup F yang bersaing memperebutkan satu slot tersisa lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Timnas Indonesia, Vietnam dan Filipina.

(Duel Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Salah satu dari mereka mencoba menyusul Irak yang sudah lolos ke babak ketiga dan kini memuncaki klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 12 angka. Karena itu, Timnas Indonesia, Vietnam dan Filipina coba memanfaatkan dua laga sisa dengan sebaik-baiknya demi lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Untuk Sementara, Timnas Indonesia berada di atas angin ketimbang Vietnam dan Filipina. Setelah melewati empat pertandingan Grup F, koleksi poin Timnas Indonesia adalah tujuh angka, unggul empat angka dari Vietnam di posisi tiga dan enam poin dari Filipina di posisi juru kunci.

Melihat fakta di atas, Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) untuk lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, Timnas Indonesia dapat memastikan tempat di babak Ketiga jika menang atas Irak pada esok hari.

Jika Timnas Indonesia menang atas Irak, Vietnam dan Filipina otomatis gagal lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi Inilah yang tak diinginkan media Vietnam, Soha.vn.