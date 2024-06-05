Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Sempat Masuk Rumah Sakit Jelang Timnas Indonesia vs Irak, Ini Respons Erick Thohir

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |10:18 WIB
Shin Tae-yong Sempat Masuk Rumah Sakit Jelang Timnas Indonesia vs Irak, Ini Respons Erick Thohir
Erick Thohir dan Shin Tae-yong (Foto: Instagram/Erick Thohir)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY) sempat masuk rumah sakit diduga karena tertekan menjelang pertandingan melawan Irak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membenarkan hal itu.

Erick Thohir tidak menjelaskan lebih rinci soal sakit yang dialami oleh pelatih berpaspor Korea Selatan itu. Namun, dia mengingatkan kembali perihal pentingnya menjaga kondisi Timnas Indonesia menjelang pertandingan.

“Ya memang (STY masuk rumah sakit). Saya juga lagi enggak enak badan makanya saya bilang mohon maaf kepada fans, suporter kalau tim nasional kita sekarang diperketat bukan tidak apresiasi kepada fans dan suporter, karena memang tim nasional kita ini harus dijaga,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Rabu (5/62/2024).

“Tadi kita ini belum punya 2x11 (dua tim), artinya kalau ada yang sakit, cedera, kartu kuning seperti kemarin waktu kita main away di Vietnam tipis timnya. Nah itu yang kita harus jaga,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Shin sempat dilarikan ke rumah sakit diduga karena mengalami tekanan menjelang laga melawan Irak. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
