Breaking News: Shin Tae-yong Stres Sampai Dibawa ke Rumah Sakit Jelang Timnas Indonesia vs Irak

SHIN Tae-yong stres sampai harus dibawa ke rumah sakit jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal itu dibeberkan oleh Managing Director PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI), Marsal Irwan Masita.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Irak dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 6 Juni 2024 sore WIB.

Pertandingan itu menjadi salah satu laga yang penting bagi Skuad Garuda. Pasalnya, jika Timnas Indonesia bisa menang kontra Irak, mereka otomatis akan mengunci tiket putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sekaligus lolos Piala Asia 2027.

Ternyata, Shin Tae-yong merasakan tekanan akan tantangan yang akan dihadapinya. Sampai-sampai, pelatih asal Korea Selatan itu mengalami stres dan berobat ke rumah sakit pada Senin 3 Juni 2024 pagi. Kondisi itu dibocorkan oleh Marsal kepada awak media.

"Ini laga yang penting bagi Timnas Indonesia. STY sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit. Karena dia merasakan tekanan," ungkap Marsal kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Namun, Marsal membeberkan bahwa kondisi Shin Tae-yong tidak mengalami masalah serius. Kata dia, pelatih berusia 53 tahun itu merasa stres karena ingin segera membawa Timnas Indonesia menyegel tiket ke babak selanjutnya.

"Saya bilang ke dia jangan stres. Tapi sekarang sudah gapapa. Kemarin sore kami sudah meeting dengan dia," tutur Marsal.