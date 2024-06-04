Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Shin Tae-yong Stres Sampai Dibawa ke Rumah Sakit Jelang Timnas Indonesia vs Irak

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |17:15 WIB
Breaking News: Shin Tae-yong Stres Sampai Dibawa ke Rumah Sakit Jelang Timnas Indonesia vs Irak
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong stres sampai harus dibawa ke rumah sakit jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal itu dibeberkan oleh Managing Director PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI), Marsal Irwan Masita.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Irak dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 6 Juni 2024 sore WIB.

Shin Tae-yong

Pertandingan itu menjadi salah satu laga yang penting bagi Skuad Garuda. Pasalnya, jika Timnas Indonesia bisa menang kontra Irak, mereka otomatis akan mengunci tiket putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sekaligus lolos Piala Asia 2027.

Ternyata, Shin Tae-yong merasakan tekanan akan tantangan yang akan dihadapinya. Sampai-sampai, pelatih asal Korea Selatan itu mengalami stres dan berobat ke rumah sakit pada Senin 3 Juni 2024 pagi. Kondisi itu dibocorkan oleh Marsal kepada awak media.

"Ini laga yang penting bagi Timnas Indonesia. STY sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit. Karena dia merasakan tekanan," ungkap Marsal kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Namun, Marsal membeberkan bahwa kondisi Shin Tae-yong tidak mengalami masalah serius. Kata dia, pelatih berusia 53 tahun itu merasa stres karena ingin segera membawa Timnas Indonesia menyegel tiket ke babak selanjutnya.

"Saya bilang ke dia jangan stres. Tapi sekarang sudah gapapa. Kemarin sore kami sudah meeting dengan dia," tutur Marsal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655569/jadwal-bulu-tangkis-sea-games-2025-hari-ini-tunggal-putra-pastikan-1-emas-tcy.webp
Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2025 Hari Ini: Tunggal Putra Pastikan 1 Emas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_futsal_indonesia_jadwal.jpg
Live MNCTV! Timnas Futsal Indonesia Vs Myanmar di SEA Games 2025 Kick Off Jam Berapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement