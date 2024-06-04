Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Ukraina di Toulon Cup 2024 Malam Ini: Indra Sjafri Bikin Kejutan?

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Ukraina di Toulon Cup 2024 malam ini. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Ukraina di Toulon Cup 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia yang dimaksud di sini adalah U-20 racikan Indra Sjafri, sedangkan Ukraina adalah tim U-23 yang bersiap tampil di Olimpiade Paris 2024.

Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-20 vs Ukraina U-23 yang merupakan matchday Pertama Grup B Toulon Cup 2024 dilangsungkan pada Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, sama sekali tidak gentar jelang melakoni laga nanti malam.

(Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)

Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023 ini mengatakan, sudah mempersiapkan tim sebaik-baiknya. Karena itu, tak ada alasan bagi Jens Raven dan kawan-kawan untuk gentar kepada Ukraina U-23.

“Kita persiapan melawan Ukraina, kami mendapatkan informasi kalau lawan akan tampil dengan tim Olimpiadenya, dan mereka tampil dengan tim U-23,” kata Indra Sjafri, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI, Selasa (4/6/2024).

“Kita tentu akan fokus, menghadapi tim Ukraina, hari ini dari pagi hingga sore kita sudah melakukan persiapan akhir, melawan Ukraina,” lanjut pelatih 61 tahun tersebut.

Di Grup B Toulon Cup 2024, Timnas Indonesia U-20 merupakan tim termuda bersama Jepang U-20, yang sama-sama menurunkan tim U-19/U-20. Sebab, tiga tim lain di Grup B kompak menurunkan tim U-23 mereka, yakni Italia U-23, Ukraina U-23 dan Panama U-23.