Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Harga Pasarannya Melonjak Tinggi, Nomor 1 Hampir 2 Kali Lipat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |09:56 WIB
2 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Harga Pasarannya Melonjak Tinggi, Nomor 1 Hampir 2 Kali Lipat!
Calvin Verdonk, 1 dari 2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang harga pasarannya melonjak tinggi. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang harga pasarannya melonjak tinggi akan diulas Okezone. Timnas Indonesia pelan-pelan meroket performanya, efek hadirnya sejumlah pemain diaspora berkualitas.

Kehadiran pemain diaspora ini juga mendongrak harga pasaran skuad Timnas Indonesia. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasaran skuad Timnas Indonesia menembus Rp255 miliar, alias menempati peringkat sembilan Asia!

Naiknya harga pasar sejumlah personel Timnas Indonesia juga memengaruhi meroket peringkat skuad Garuda di Asia. tercatat, ada dua personel Timnas Indonesia yang mengalami kenaikan Harga pasar baru-baru ini. Siapa saja?

Berikut 2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang Harga pasarannya melonjak tinggi:

2. Calvin Verdonk

Calvin Verdonk resmi jadi WNI. (Foto: PSSI)

(Calvin Verdonk resmi jadi WNI. (Foto: PSSI)

Performa apik bersama NEC Nijmegen meroketkan harga pasaran pemain yang baru saja mendapatkan paspor Indonesia, Calvin Verdonk. Harga pasaran Calvin Verdonk saat ini adalah 2,5 juta euro atau setara Rp44 miliar.

Harga Calvin Verdonk naik sekira 700 ribu euro ketimbang terakhir kali Transfermarkt merilis nominal pesepakbola 27 tahun itu pada Maret 2024. Medio Maret 2024, harga pasaran Calvin Verdonk masih di angka 1,8 juta euro atau setara Rp31,7 miliar.

Jika tampil brilian bersama sang klub musim depan, jangan heran jika Harga pasaran Calvin Verdonk terus meningkat. Saat ini, Harga pasaran Calvin Verdonk merupakan yang tertinggi kedua di Timnas Indonesia di bawah Thom Haye (Rp52 miliar).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/11/1655757/hasil-sea-games-2025-timnas-indonesia-putri-gagal-ke-final-usai-digebuk-vietnam-05-xcw.webp
Hasil SEA Games 2025: Timnas Indonesia Putri Gagal ke Final usai Digebuk Vietnam 0-5
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/persib_vs_malut_united.jpg
Kejutan Besar di Ternate! Persib Dihajar Malut United, Gagal Kudeta Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement