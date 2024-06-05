2 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Harga Pasarannya Melonjak Tinggi, Nomor 1 Hampir 2 Kali Lipat!

SEBANYAK 2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang harga pasarannya melonjak tinggi akan diulas Okezone. Timnas Indonesia pelan-pelan meroket performanya, efek hadirnya sejumlah pemain diaspora berkualitas.

Kehadiran pemain diaspora ini juga mendongrak harga pasaran skuad Timnas Indonesia. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasaran skuad Timnas Indonesia menembus Rp255 miliar, alias menempati peringkat sembilan Asia!

Naiknya harga pasar sejumlah personel Timnas Indonesia juga memengaruhi meroket peringkat skuad Garuda di Asia. tercatat, ada dua personel Timnas Indonesia yang mengalami kenaikan Harga pasar baru-baru ini. Siapa saja?

Berikut 2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang Harga pasarannya melonjak tinggi:

2. Calvin Verdonk

Performa apik bersama NEC Nijmegen meroketkan harga pasaran pemain yang baru saja mendapatkan paspor Indonesia, Calvin Verdonk. Harga pasaran Calvin Verdonk saat ini adalah 2,5 juta euro atau setara Rp44 miliar.

Harga Calvin Verdonk naik sekira 700 ribu euro ketimbang terakhir kali Transfermarkt merilis nominal pesepakbola 27 tahun itu pada Maret 2024. Medio Maret 2024, harga pasaran Calvin Verdonk masih di angka 1,8 juta euro atau setara Rp31,7 miliar.

Jika tampil brilian bersama sang klub musim depan, jangan heran jika Harga pasaran Calvin Verdonk terus meningkat. Saat ini, Harga pasaran Calvin Verdonk merupakan yang tertinggi kedua di Timnas Indonesia di bawah Thom Haye (Rp52 miliar).