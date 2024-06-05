Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calvin Verdonk Resmi WNI, Erick Thohir: Ini Kerja Keras Semua Pihak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |05:52 WIB
Calvin Verdonk Resmi WNI, Erick Thohir: Ini Kerja Keras Semua Pihak
Erick Thohir dan Calvin Verdonk (Foto: Instagram/Erick Thohir)
A
A
A

JAKARTA - Calvin Verdonk resmi berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) setelah melalui proses naturalisasi yang sudah lengkap, Selasa (4/6/2024). Hal itu pun disambut antusias Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Erick mengatakan tentunya sangat bahagia karena proses naturalisasi pemain itu sudah rampung. Tentunya dia nilai itu berkat kerja keras semua pihak yang telah memberikan dukungan penuh untuk kepentingan Timnas Indonesia.

"Alhamdulillah Calvin Verdonk sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Ini kerja keras dan kerja bersama semua pihak yang cinta sepakbola Indonesia dan ingin sepakbola kita maju," kata Erick Thohir dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).

"Setelah proses pengambilan sumpah, Calvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia,"tambahnya

Meskipun sudah mengambil sumpah, Calvin masih harus menjalani satu langkah penting lainnya, yakni persetujuan dari FIFA. Hal itu agar pemain tersebut dapat mewakili Timnas Indonesia di kancah internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/11/1655527/timnas-futsal-putri-ke-semifinal-sea-games-luis-estrela-puji-perjuangan-pemain-dyz.jpg
Timnas Futsal Putri ke Semifinal SEA Games, Luis Estrela Puji Perjuangan Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_futsal_indonesia_jadwal.jpg
Live MNCTV! Timnas Futsal Indonesia Vs Myanmar di SEA Games 2025 Kick Off Jam Berapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement