Calvin Verdonk Resmi WNI, Erick Thohir: Ini Kerja Keras Semua Pihak

JAKARTA - Calvin Verdonk resmi berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) setelah melalui proses naturalisasi yang sudah lengkap, Selasa (4/6/2024). Hal itu pun disambut antusias Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Erick mengatakan tentunya sangat bahagia karena proses naturalisasi pemain itu sudah rampung. Tentunya dia nilai itu berkat kerja keras semua pihak yang telah memberikan dukungan penuh untuk kepentingan Timnas Indonesia.

"Alhamdulillah Calvin Verdonk sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Ini kerja keras dan kerja bersama semua pihak yang cinta sepakbola Indonesia dan ingin sepakbola kita maju," kata Erick Thohir dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).

"Setelah proses pengambilan sumpah, Calvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia,"tambahnya

Meskipun sudah mengambil sumpah, Calvin masih harus menjalani satu langkah penting lainnya, yakni persetujuan dari FIFA. Hal itu agar pemain tersebut dapat mewakili Timnas Indonesia di kancah internasional.