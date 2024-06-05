Breaking News: Wasit Shaun Evans Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak, Untungkan Skuad Asuhan Shin Tae-yong Lagi?

WASIT asal Australia, Shaun Evans, dipercaya memimpin laga Timnas Indonesia vs Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Apakah ditunjuknya wasit yang satu ini bakal membantu Timnas Indonesia memenangkan pertandingan Sekaligus mengunci tempat di babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sekadar diketahui, Shaun Evans pernah Beberapa kali mengeluarkan keputusan yang menguntungkan skuad asuhan Shin Tae-yong.

(Shaun Evans beberapa kali memberikan keputusan yang menguntungkan Timnas Indonesia U-23 saat bersua Korea Selatan U-23)

Momen itu terjadi di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23. Setidaknya ada lima keputusan yang menguntungkan skuad Garuda Muda saat itu.

Pertama, ia menganulir gol cepat Korea Selatan U-23 yang dicetak Lee Kang-hee di menit kedelapan. Padahal jika saat itu gol disahkan, Korea Selatan U-23 diprediksi dengan mudah menaklukkan Timnas Indonesia U-23.

Selanjutnya di babak kedua, Shaun Evans memberi kartu merah kepada penyerang Timnas Korea Selatan U-23, Lee Young-jun. Ia dinilai telah menginjak kaki bek Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner.

Di akhir babak kedua, Shaun Evans memberi kartu merah kepada pelatih Timnas Korea Selatan U-23, Hwang Sun-hong, karena melakukan protes keras. Selanjutnya di masa perpanjangan waktu, tendangan bebas yang sedianya didapatkan Korea Selatan U-23 dianulir wasit.