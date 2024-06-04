Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs Ukraina U-23: Garuda Nusantara Tertinggal 0-2!

HASIL babak pertama Timnas Indonesia U-20 vs Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 sudah diketahui. Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- kini tertinggal 0-2 di laga perdana Grup B Toulon Cup 2024.

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Ukraina U-23 digelar di di Stade Jules-Ladoumegue, Vitrolles, Prancis, pada Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB. Kini, pasukan Indra Sjafri tertinggal karena gol Hennadii Synchuk (8’) dan Mykola Mykhaylenko (30’).

Jalannya Pertandingan

Ancaman berbahaya sudah datang ke gawang Timnas Indonesia U-20 pada menit ketiga. Beruntung, Ikram Algiffari masih bisa menghalaunya. Dia melakukan penyelamatan penting hingga gawang skuad Garuda Nusantara belum kebobolan.

Tetapi, selang lima menit kemudian, Timnas Ukraina U-23 bisa membuka keunggulan. Ialah Hennadii Synchuk yang mencatatkan namanya di papan skor.

Gol dicetak Synchuk usai menyambut umpan lambung dari Oleksandr Drambaiev dari sisi kanan gawang. Hennadii Synchuk yang tanpa kawalan dari sisi kiri gawang langsung menyambar bola hingga berbuah gol. Ukraina U-23 unggul 1-0.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-20 terus mencoba membangun serangan balik. Tetapi, serangan-serangan yang dilancarkan sejumlah pemain, mulai dari Arkhan Kaka hingga Dony Tri Pamungkas masih belum bisa berbuah manis.

Ukraina U-23 sendiri masih terus mencoba intens menebar ancaman. Usaha mereka pun berbuah manis pada menit ke-30. Tendangan keras Mykola Mykhaylenko yang menyambar bola rebound hasil halauan pemain Timnas Indonesia U-20 tak bisa dihalau Ikram Algiffari.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim sama-sama terus berusaha mengincar gol. Tetapi, tak ada gol tambahan yang tercipta. Ukraina U-23 menutup laga babak pertama dengan skor 2-0.