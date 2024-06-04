Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs Ukraina U-23: Garuda Nusantara Tertinggal 0-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |23:52 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs Ukraina U-23: Garuda Nusantara Tertinggal 0-2!
Welber Halim Jardim kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Indonesia U-20 vs Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 sudah diketahui. Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- kini tertinggal 0-2 di laga perdana Grup B Toulon Cup 2024.

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Ukraina U-23 digelar di di Stade Jules-Ladoumegue, Vitrolles, Prancis, pada Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB. Kini, pasukan Indra Sjafri tertinggal karena gol Hennadii Synchuk (8’) dan Mykola Mykhaylenko (30’).

Timnas Indonesia U-20

Jalannya Pertandingan

Ancaman berbahaya sudah datang ke gawang Timnas Indonesia U-20 pada menit ketiga. Beruntung, Ikram Algiffari masih bisa menghalaunya. Dia melakukan penyelamatan penting hingga gawang skuad Garuda Nusantara belum kebobolan.

Tetapi, selang lima menit kemudian, Timnas Ukraina U-23 bisa membuka keunggulan. Ialah Hennadii Synchuk yang mencatatkan namanya di papan skor.

Gol dicetak Synchuk usai menyambut umpan lambung dari Oleksandr Drambaiev dari sisi kanan gawang. Hennadii Synchuk yang tanpa kawalan dari sisi kiri gawang langsung menyambar bola hingga berbuah gol. Ukraina U-23 unggul 1-0.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-20 terus mencoba membangun serangan balik. Tetapi, serangan-serangan yang dilancarkan sejumlah pemain, mulai dari Arkhan Kaka hingga Dony Tri Pamungkas masih belum bisa berbuah manis.

Ukraina U-23 sendiri masih terus mencoba intens menebar ancaman. Usaha mereka pun berbuah manis pada menit ke-30. Tendangan keras Mykola Mykhaylenko yang menyambar bola rebound hasil halauan pemain Timnas Indonesia U-20 tak bisa dihalau Ikram Algiffari.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim sama-sama terus berusaha mengincar gol. Tetapi, tak ada gol tambahan yang tercipta. Ukraina U-23 menutup laga babak pertama dengan skor 2-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189454/nova_arianto_memastikan_seleksi_untuk_timnas_indonesia_u_20_akan_adil-kLoY_large.jpeg
Nova Arianto Pastikan Seleksi Timnas Indonesia U-20 Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189451/nova_arianto_mengaku_sudah_mengantongi_15_20_nama_pemain_diaspora_anyar_untuk_timnas_indonesia_u_20-Nt4b_large.jpg
Nova Arianto Kantongi 20 Nama Pemain Diaspora Anyar untuk Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187724/nova_arianto-OmXy_large.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Fadly Alberto Bangga Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655535/update-klasemen-sea-games-2025-indonesia-posisi-kedua-gusur-vietnam-dengan-31-emas-ulm.webp
Update Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Posisi Kedua, Gusur Vietnam dengan 31 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/tim_tenis_putri_meraih_medali_emas_ke_28_untuk_kon.jpg
Emas ke-28 Indonesia! Janice Tjen Bawa Tim Tenis Putri Kalahkan Thailand di Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement