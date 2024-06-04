Laris Manis, PSSI Nyatakan Tiket Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah Ludes Terjual

JAKARTA – PSSI lewat Managing Director PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI), Marsal Irwan Masita, menyatakan tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah ludes terjual. Sementara, untuk laga kontra Timnas Filipina, tiket masih tersedia untuk beberapa kategori.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga penting lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda menghadapi Irak pada Kamis 6 Juni 2024 dan Filipina pada Selasa 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Terkait soal tiket melawan Irak, Marsal memastikan sudah habis terjual. Dia juga menjelaskan mengenai beredarnya kabar yang menyebut tiket masih tersedia. Kata dia, hal itu karena adanya mekanisme lain dalam penjualan tiket lewat salah satu sponsor PSSI.

“Sekarang tiket di kami sudah habis,” kata Marsal kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

“Sampai sekarang, kalau di kami, itu sudah habis yang irak. Di kami ya. Tapi kan mulai tanggal 2 kemarin, teman-teman tahu ya, kita buka, ada kuota, enggak banyak, hanya 10 ribu. Itu di Livin Mandiri,” terangnya.

“Nah, sisa kuotanya, sisa itu. Dan saya rasa per hari ini mungkin sisa beberapa ribu saja. Dan yang lucunya lagi, itu tiket 3 teratas, 2 teratas yang termahal, sudah habis duluan,” sambung Marsal.