Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-20 akan bersua semifinalis Piala Eropa U-21 2023, Timnas Ukraina U-23, di matchday Pertama Grup B Toulon Cup 2024, Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Berhubung menghadapi lawan yang lebih tua dan lebih berpengalaman, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan mendapatkan tekanan yang luar biasa.

(Timnas Ukraina U-23 (jersey kuning) jadi lawan pertama Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. (Foto: UEFA.com)

Namun, pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri sama sekali tidak gentar. Hal itu karena Timnas Indonesia U-20 sudah menyiapkan segala sesuatunya secara maksimal.

“Kita persiapan melawan Ukraina, kami mendapatkan informasi kalau lawan akan tampil dengan tim Olimpiadenya, dan mereka tampil dengan tim U-23,” kata Indra Sjafri, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI, Selasa (4/6/2024).

“Kita tentu akan fokus, menghadapi tim Ukraina, hari ini dari pagi hingga sore kita sudah melakukan persiapan akhir, melawan Ukraina,” tegas pelatih 61 tahun tersebut.

Hal senada diungkapkan fullback kiri Timnas Indonesia U-20, Alexandro Felix Kamuru. Ia optimistis Timnas Indonesia U-20 bakal mendapatkan hasil maksimal.