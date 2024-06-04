Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |20:49 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 Malam Ini, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-20 akan bersua semifinalis Piala Eropa U-21 2023, Timnas Ukraina U-23, di matchday Pertama Grup B Toulon Cup 2024, Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Berhubung menghadapi lawan yang lebih tua dan lebih berpengalaman, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan mendapatkan tekanan yang luar biasa.

Timnas Ukraina U-23 (jersey kuning) jadi lawan pertama Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. (Foto: UEFA.com)

(Timnas Ukraina U-23 (jersey kuning) jadi lawan pertama Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. (Foto: UEFA.com)

Namun, pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri sama sekali tidak gentar. Hal itu karena Timnas Indonesia U-20 sudah menyiapkan segala sesuatunya secara maksimal.

“Kita persiapan melawan Ukraina, kami mendapatkan informasi kalau lawan akan tampil dengan tim Olimpiadenya, dan mereka tampil dengan tim U-23,” kata Indra Sjafri, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI, Selasa (4/6/2024).

“Kita tentu akan fokus, menghadapi tim Ukraina, hari ini dari pagi hingga sore kita sudah melakukan persiapan akhir, melawan Ukraina,” tegas pelatih 61 tahun tersebut.

Hal senada diungkapkan fullback kiri Timnas Indonesia U-20, Alexandro Felix Kamuru. Ia optimistis Timnas Indonesia U-20 bakal mendapatkan hasil maksimal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189454/nova_arianto_memastikan_seleksi_untuk_timnas_indonesia_u_20_akan_adil-kLoY_large.jpeg
Nova Arianto Pastikan Seleksi Timnas Indonesia U-20 Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189451/nova_arianto_mengaku_sudah_mengantongi_15_20_nama_pemain_diaspora_anyar_untuk_timnas_indonesia_u_20-Nt4b_large.jpg
Nova Arianto Kantongi 20 Nama Pemain Diaspora Anyar untuk Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187724/nova_arianto-OmXy_large.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Fadly Alberto Bangga Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655721/sea-games-2025-sikat-ubed-alwi-farhan-rebut-medali-emas-ke35-untuk-indonesia-thg.webp
SEA Games 2025: Alwi Farhan Rebut Medali Emas ke-35 untuk Indonesia, Ubed Perak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/persib_vs_malut_united.jpg
Kejutan Besar di Ternate! Persib Dihajar Malut United, Gagal Kudeta Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement