Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 Malam Ini: Jens Raven Menggila?

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 malam ini. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di matchday pertama Grup B Toulon Cup 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan pada Selasa, (4/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup B Toulon Cup 2024 bersama Panama U-23, Italia U-23, Jepang U-21 dan Ukraina U-23. Dari Ketiga lawan di fase grup, Ukraina U-23 bisa dibilang lawan terkuat bagi skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20.

(Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: Huda/MPI)

Ukraina U-23 merupakan kontestan Olimpiade Paris 2024. Mereka lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah menembus semifinal Piala Eropa U-21 2023.

Mereka menjadikan Toulon Cup 2024 sebagai ajang pemanasan sebelum turun di Olimpiade Paris 2024. Pelatih Timnas Ukraina U-23, Ruslan Rotan, memanggil seluruh pemain terbaiknya ke Toulon Cup 2024, salah satunya Yehor Yarmolyuk.

Pemain yang satu ini merupakan pesepakbola paling berpengalaman di skuad Ukraina U-23. Ia saat ini memperkuat salah satu klub Premier League, Brentford.

Di Premier League 2023-2024, Yehor Yarmolyuk mencatatkan 27 pertandingan. Bagaimana dengan Timnas Indonesia U-20?