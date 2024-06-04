Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

17 Pemain Timnas Indonesia U-20 Dicoret Indra Sjafri Jelang Main di Toulon Cup 2024: Ada Nabil Asyura, Kafiatur Rizky hingga Sacha Deighton!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |07:20 WIB
17 Pemain Timnas Indonesia U-20 Dicoret Indra Sjafri Jelang Main di Toulon Cup 2024: Ada Nabil Asyura, Kafiatur Rizky hingga Sacha Deighton!
Sacha Deighton, 1 dari 17 pemain Timnas Indonesia U-20 yang dicoret Indra Sjafri jelang Toulon Cup 2024. (Foto: Instagram/@sacha_deighton)
A
A
A

SEBANYAK 17 pemain Timnas Indonesia U-20 dicoret Indra Sjafri jelang Toulon Cup 2024. Sekadar diketahui, sebanyak 37 pemain Timnas Indonesia U-20 berangkat dari Indonesia ke Italia dan dilanjutkan ke Prancis untuk menjalani pemusatan latihan.

Jumlah pemain bertambah menjadi 43 pesepakbola setelah Timnas Indonesia U-20 kedatangan enam pemain diaspora. Mereka ialah Dion Markx (Bek Tengah/NEC Nijmegen), Jens Raven (Penyerang/Dordrecht), Tim Geypens (Fullback Kiri/FC Twente-Heracles), Mauresmo Hinoke (Winger Kiri/Dordrecht), Sam Yvel (Gelandang Serang/NAC Breda) dan Sacha Deighton (Fullback kanan/VVV Venlo).

Jens Raven siap tempur di Toulon Cup 2024. (Foto: Instagram/@jensraven)

Jens Raven siap tempur di Toulon Cup 2024. (Foto: Instagram/@jensraven)

Kecuali Jens Raven, Toulon Cup 2024 menjadi ajang seleksi bagi Dion Markx dan kawan-kawan. Jika tampil oke di Toulon Cup 2024, mereka berpeluang menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Sementara jika tampil seadanya, mereka takkan diproses menjadi WNI. Karena itu, enam pemain diaspora asal Belanda sejatinya memiliki jaminan untuk ambil bagian di Toulon Cup 2024.

Namun, Indra Sjafri harus mencoret Sacha Deighton karena yang bersangkutan telat bergabung dengan skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20. Alhasil, hanya lima pemain diaspora asal Belanda yang tampil di Toulon Cup 2024.

Lantas, apakah Indra Sjafri dapat mendaftarkan 42 pemain di Toulon Cup 2024? Jawabannya tidak. Indra Sjafri hanya diizinkan mendaftarkan 26 pemain saja.

Halaman:
1 2
      

